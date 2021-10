Iniziano ad arrivare i primi veri freddi dell’autunno e con questi il tanto temuto cambio di stagione dell’armadio, acerrimo nemico di molte donne. Solitamente sommergiamo i nostri poveri letti con una quantità enorme di abiti da conservare e sistemare.

A poco a poco tutti i capi più leggeri e freschi lasciano il posto a quelli più caldi e soffici, in una sfilata di moda tutta per noi.

Le stagioni, quindi, passano in fretta così come i vestiti nel nostro guardaroba ma un problema tipico dell’autunno e dell’inverno rimane costante.

Ecco che almeno una volta ci saremmo chieste: come possiamo vestirci per essere alla moda e chic ma stando al caldo?

Sembra, infatti, che stile e caldo non possano stare nella stessa frase e che vestirsi alla moda significhi per forza patire il freddo. Per non parlare poi della comodità che in inverno sembra quasi un optional.

In questo articolo, però, cercheremo di dare una svolta a questi dilemmi glamour con una serie di capi perfetti per affrontare il freddo con stile.

Sono super trendy questi 4 indumenti furbi per stare al caldo fuori casa unendo stile e comodità

In nostro aiuto, infatti, arrivano proprio alcuni capi assolutamente di tendenza per creare look iconici, furbi e antifreddo.

Sembra incredibile ma potrebbero diventare le nostre migliori armi a disposizione per giornate gelide e “chicchettose”.

Magari non ci abbiamo pensato anche se sono super trendy ma questi 4 indumenti furbi per stare al caldo fuori casa, unendo stile e comodità, sono e saranno il nostro must have.

Non ci resta che scoprirli.

Il capospalla

Partiamo dalla parte più esterna del look e quindi dal capospalla. La star per l’autunno/ inverno 2021 e 2022 è il cappotto, di qualsiasi tipo, materiale, colore, forma e dimensione. Che sia il nostro preferito o un nuovo acquisto va comunque benissimo: ci terrà al caldo e conferirà ad ogni outfit un tocco chic irresistibile.

La maglieria

Dalla moda più tradizione arriva proprio la tipologia di maglione che ci salverà da ogni tipo di freddo ed è quello a collo alto.

Quello rasato e più leggero è perfetto per le giornate con temperature miti mentre quello di lana grossa e voluminoso per i sottozero. Immancabile, poi, quest’anno il colore verde brillante, il viola e il bianco ottico.

In questa categoria, inoltre, troviamo il body che ci permetterà di essere super chic ma con pancia e braccia coperte o al massimo velate.

Adorabile, poi, se accostato a questo jeans del momento che sostituisce il pantalone elegante ed è perfetto anche per le over 50.

La new entry

Infine, di più recente acquisizione, è il maxi-cardigan che ha conquistato subito il cuore di molte. Si tratta di una versione più lunga, a metà coscia, del classico giacchino invernale, più consistente e spesso impreziosito da una cinta o da frange. Impeccabile, per esempio, se abbinato a dei leggins e stivali texani.

