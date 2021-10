Alcune opere rimangono nella storia ed è davvero difficile non innamorarsene. Ci sono degli scrittori, infatti, che riescono a cogliere le sfumature più profonde dell’animo umano. E, con le loro parole, lasciate a campeggiare sulla pagina, hanno la capacità di toccare alcune corde nascoste nel nostro cuore. Ed è proprio questa la magia della letteratura. Riuscire a creare una connessione con persone che non si conoscono ma che, attraverso quelle righe che leggono, scoprono di avere tanto in comune. Sorge, però, un unico problema. Ossia, i libri tra cui scegliere a volte sembrano davvero infiniti. Ci sono talmente tanti capolavori al Mondo, che attuare una selezione può diventare seriamente complicato. Ma è proprio per questo che vorremmo consigliare un’opera in particolare che sicuramente si rivelerà una scelta convincente.

Questo libro è davvero un capolavoro e tutti noi dovremmo leggerlo assolutamente almeno una volta nella vita

Spesso scegliere un’opera può essere difficile. Ma armandosi di pazienza e curiosità, si potrà di sicuro scovare qualche libro che non ci deluderà. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo consigliato diverse opere da leggere prima di andare a dormire. Oppure, in un altro articolo avevamo cercato di aggiungere alla lista altri capolavori che potessero stupire e coinvolgere il lettore. Oggi aggiorniamo l’elenco, descrivendo un’opera magistrale di cui sicuramente avremo già sentito parlare. Si tratta di “Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust. Questo libro è davvero un capolavoro e tutti noi dovremmo leggerlo assolutamente almeno una volta nella vita. Per coloro che si sono già approcciati alla lettura di questo grandissimo autore, non sarà una sorpresa scoprire che il romanzo è un insieme di pensieri e ricordi che riusciranno a travolgere il lettore come mai prima d’ora.

Alla ricerca del tempo perduto, ecco di cosa tratta l’opera di Marcel Proust

L’opera non è esattamente una lettura leggera e veloce. Infatti, “Alla ricerca del tempo perduto” è composta e pubblicata in ben 7 volumi. Durante la lettura, ci imbatteremo nei pensieri e nei ricordi del controverso protagonista Marcel. Quest’ultimo ci aprirà la sua anima nel modo più spontaneo e trasparente possibile, permettendoci di entrare nella sua mente e dandoci l’opportunità di vivere le sue emozioni come fossero nostre. Gli avvenimenti, ormai staccati dalla comune cronologia temporale cui siamo abituati, si susseguiranno senza sosta, mentre i ricordi torneranno a bussare a ogni capitolo. L’introspezione personale del protagonista cui assisteremo è raccontata in modo eccellente, mentre quest’ultimo perde completamente la concezione di quel tempo perduto che aveva scandito i primi anni della sua vita.

