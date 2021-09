Un libro è un compagno, un amico, una spalla su cui poggiarsi. Ogni storia può rappresentare un evento speciale nella nostra vita, se solo sappiamo come interpretarla. Le opere riescono a trasportarci in luoghi lontani, ad occupare le nostre giornate e a non farci sentire soli. Ma la scelta tra tutte le magnifiche storie che sono state scritte è così ampia che qualcuno potrebbe avere delle difficoltà a trovare il libro più adatto. Per questo, nel nostro precedente articolo “I 5 libri migliori da leggere la sera prima di andare a dormire”, cerchiamo di dare un’indicazione precisa. E lo stesso accade in “I 3 romanzi da leggere assolutamente almeno una volta nella vita”. E oggi vogliamo consigliarne altri che sicuramente non ci deluderanno.

Ecco i 3 libri da leggere assolutamente per iniziare la settimana con il piede giusto

Iniziamo la nostra lista con “Il tamburo di latta”. In questa opera, Günter Grass ci permette di entrare nel profondo dei pensieri del suo protagonista, Oskar Matzerath, che ci racconta la sua storia sullo sfondo della Germania e della Polonia all’inizio dello scorso secolo. Vedremo, come prima cosa, l’incontro tra i nonni, la nascita di sua madre, e poi la sua vita sin da bambino, resa ostica da una malattia che lo farà rimanere piccolo. Nonostante ciò, il suo talento musicale e la sua voce riusciranno a fargli trovare la sua strada. E poi l’inversione di rotta, la crescita che drasticamente riprende e che sconvolge la sua vita. Un insieme di eventi, riflessioni e flussi di coscienza che ci terranno incollati alle pagine.

Ecco le altre due letture tra cui potremmo scegliere

Al secondo posto troviamo il meraviglioso “Le affinità elettive”, scritto da Wolfgang Goethe. Edoardo e Carlotta, aristocratici rimasti vedovi, coronano il sogno di sposarsi e decidono di andare a vivere con gli amici di sempre, Ottilia e il Capitano. Tra di loro, ecco scaturire un’affinità che cambierà le carte in tavola e che mischierà le coppie amorose iniziali. I personaggi dovranno fare i conti con la realtà, nonostante questo non renderà più facile la separazione tra di loro. Goethe ha tentato di spiegare le relazioni degli uomini attraverso la chimica, usando la scienza come base della società.

Ultimo, ma di certo non per importanza, troviamo “L’educazione sentimentale”, scritto dal noto Gustave Flaubert. Questo capolavoro della letteratura ruota attorno al giovane Frédéric Moreau, protagonista che si strugge per gli inganni che la vita borghese gli offre dinanzi agli occhi tutti i giorni. L’impotenza, la mancanza di capacità, la solitudine. Sentimenti che fanno parte della generazione cui appartiene il protagonista e che segnano il romanzo che si dirama tra eventi insoddisfacenti. Un romanzo che può davvero arrivare come un pugno nello stomaco e che ci farà riflettere come non mai. Dunque, ecco i 3 libri da leggere assolutamente per iniziare la settimana con il piede giusto.

Approfondimento

I 2 romanzi che hanno fatto la storia e che è impossibile non leggere