Momento molto particolare dove la tendenza rimane ribassista nonostante il tentativo di rimbalzo. Il quadro grafico rimane molto debole e ci attende una settimana decisiva per i mercati azionari. Ora andremo a definire i livelli operativi e come regolarsi per portare le probabilità a proprio favore.

Alle ore 21:00 della giornata di contrattazione del giorno 1 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.235

Eurostoxx Future

4.044

Ftse Mib Future

25.465

S&P 500 Index

4.365,87.

Il frattale annuale proietta una fase ribassista che potrebbe durare alcuni mesi, anche fino al luglio 2022 se non oltre

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 1 ottobre.



Quella che inizierà lunedì è una settimana cruciale in quanto si deciderà probabilmente il trend per tutto il mese di ottobre.

Ci attende una settimana decisiva per i mercati azionari. Cosa accadrà e cosa attendere?

Dax Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.249. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 15.699.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.046. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 4.180.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 25.480. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 25.930.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.369. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 4.457,30.

Quale operatività di trading mantenere per lunedì?

Nonostante questo ulteriore tentativo di rimbalzo della giornata di venerdì, il consiglio è di mantenere short in ottica multidays. Come potrebbe presentarsi la giornata di contrattazione? Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.

Si procederà per step.