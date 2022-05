Su Netflix abbiamo davvero una scelta sterminata di cose da vedere. Spesso scegliamo di rilassarci la sera dopo cena con una bella commedia romantica o restiamo incollati allo schermo per seguire le vicende di una serie che ci ha appassionato molto.

Tuttavia, su questa piattaforma ci sono anche dei film che ci possono far riflettere. Non parliamo di documentari storici o di tragedie, ma di film che cercano di portare un messaggio umano. Proprio come questo intrigante film spagnolo che sta spopolando in tutta Europa.

Un capolavoro di Galder Gaztelu-Urrutia

Arriva dal Paese basco spagnolo il regista Galder Gaztelu-Urrutia e ormai tempo fa ha girato il film Il buco, El hoyo in spagnolo. La sua opera è una sorta di narrazione distopica, ovvero un’esistenza che per varie ragioni nessuno vorrebbe mai vivere. Come nei grandi romanzi di formazione, il protagonista incontra tre altre figure importanti per lo svolgimento della trama. Il film è un vero e proprio trattato di come non bisognerebbe organizzare la società o comunque un gruppo di persona.

In particolare, la trama si svolge in una specie di prigione in cui si organizza un esperimento sociale. Le camere non sono disposte orizzontalmente sugli stessi piani ma verticalmente e sono collegate da un buco centrale. Esistono più di 200 piani e da quel buco centrale passa due volte al giorno del cibo. Resta su una pedana pochi minuti per piano e poi ricomincia a scendere fino all’ultimo piano. In ogni stanza ci sono due persone e, una volta al mese, il sistema riorganizza la sistemazione dei prigionieri su un piano diverso del “buco”.

Questo intrigante film spagnolo su Netflix sta spopolando ormai da anni perché fa riflettere molto

Di conseguenza, chi si trova nei piani alti ha la fortuna di ricevere il cibo intatto mentre chi sta nei piani bassi deve accontentarsi di ciò che resta. Naturalmente, più si scende con i piani e meno cibo resta, con tutte le conseguenti riflessioni legate all’ingiustizia. Di per sé, nel film si capisce che il cibo basterebbe per tutti i prigionieri ma l’ingordigia di chi sta in alto, e che magari stava in basso fino al mese scorso, impedisce la corretta condivisione delle pietanze.

Il buco è un film simbolico che cerca di rappresentare come il potere o comunque i privilegi di chi “sta in alto” alla fine danneggiano “chi sta in basso”. Il cibo è il motore del privilegio che nel film rappresenta non solo la felicità ma proprio la vita.

Il film è proprio di formazione in quanto il personaggio si costruisce, cerca di evolvere e infine di trovare una soluzione.

