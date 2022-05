Penultimo weekend di maggio con vista ormai diretta sull’estate. La stanchezza degli studenti a scuola, che ormai vedono il traguardo, la fine della stagione calcistica, le prime ferie per molti. Tanti avvenimenti ormai prossimi ad accadere. Tra qualche ora sapremo chi fra Inter e Milan sarà Campione d’Italia, una città intera è in trepidazione per conoscere il verdetto.

Chissà che anche l’oroscopo non si diverta, in questo weekend, a regalare ai vari giocatori indicazioni su come andrà a finire. Qualche superstizioso darà una sbirciata per capire se domenica sarà il suo giorno oppure no. Proviamo, allora, a dare qualche risposta.

La Luna, di recente transitata in Leone, e Saturno transiteranno ora in Acquario, con Sole e Mercurio che orbiteranno sui Gemelli. Questo è il quadro che porterà benefici a un segno in particolare. Stiamo parlando del Leone. Il famoso vento in poppa che per alcuni mesi ha soffiato alle spalle dell’Ariete sembra essersi spostato sui nati dal 23 luglio al 23 agosto. Infatti, per loro, si prevede un periodo estremamente positivo che culminerà, nel weekend, in un deciso cambio di rotta. Dopo alcuni problemi e qualche fraintendimento, è arrivato finalmente il momento di svoltare decisamente.

Dal punto di vista professionale ci si troverà a un bivio. Da scegliere se proseguire sulla strada vecchia o sterzare con fermezza verso una nuova opportunità. Le stelle sarebbero propense per questa seconda soluzione.

Luna e Saturno in Acquario porteranno nuove opportunità per il Leone, mentre altri segni zodiacali vivranno un weekend d’attesa e inquietudine

Decolla il Leone, dunque, mentre attesa, paura e, nei casi peggiori, un po’ di inquietudine colpiranno questi segni. A partire dal Cancro, che rimarrà in standby ad aspettare una notizia che attende da qualche giorno. Non è detto che arrivi nel fine settimana e questo non aiuterà a trascorrerlo al meglio. Sarebbe opportuno distrarsi e non pensarci molto, magari optando per una gita fuori porta in un luogo di pace e serenità.

Weekend complicato anche per il Toro, che sarà impegnato in discussioni piuttosto accese. Se non con il partner, con qualche amico o socio o collega. Non è detto sia meglio, anzi. Una polemica importante potrebbe rovinare il fine settimana. Da trascorrere con il broncio e senza voglia di fare nulla. Rimuginare, però, non serve. Sarebbe meglio parlare chiaro e risolvere i problemi. WhatsApp rovente, come spesso accade in questi casi, quando si preferisce scrivere piuttosto che parlare.

Infine, nonostante l’Acquario abbia ricevuto da poco una bella notizia, questo non sarà un weekend top. Il segno più creativo dello zodiaco, infatti, sta vivendo un momento di incertezza, con un dubbio dietro l’altro. Anche in amore bisognerà riattaccare il filo del discorso. Magari sarà una cena romantica, preparata con tanto di dolce speciale da sublimare il palato, a dare nuova linfa ai prossimi giorni.

Luna e Saturno in Acquario porteranno nuove opportunità al Leone, ma faranno pensare e vivere momenti d’attesa a Cancro, Toro e allo stesso Acquario. Chissà che poi uno scudetto vinto non possa far passare tanti cattivi pensieri.

