Il famoso scrittore brasiliano Paulo Coelho avrebbe detto 11 minuti. Titolo di un suo celebre romanzo, si tratta di un riferimento ad un’azione che lasciamo all’immaginazione dei Lettori.

Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo essere più pudici e parlare d’altro. La felicità: meta che spesso sembra irraggiungibile. Ai più sfuggente, certamente instabile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ci sono persone che nascono fortunate e non necessariamente ricche. Altre che nascono ricche ma non necessariamente fortunate. Come possiamo porci di fronte a questa sfida esistenziale? Vari modi esistono e ognuno ha il suo. Tuttavia, ci sono studi che sembrano dimostrare che ne esiste uno che potrebbe valere per tutti. Il segreto della felicità? Bastano 30 minuti al giorno.

Camminare senza pensieri

Il neuroscienziato Shane O’Mara sembra davvero avere le idee chiare. Per lui camminare per almeno 30 minuti al giorno è il vero toccasana dell’anima. Nel passato, persino il grande filosofo Kant passeggiava con costanza. Si dice addirittura che gli abitanti di Konigsberg regolassero l’ora del loro orologio quando lo vedevano passeggiare. 5 in punto per la precisione.

Passeggiare fa davvero bene, ed è facile scoprire il perché. Aiuta la digestione (proprio come questo frutto), rilassa e distende il cervello e ci fa tornare in contatto con la natura. Ne sentiamo costantemente il bisogno, in special modo in questo periodo di zone di tutti i colori.

Naturalmente, ci sono luoghi e luoghi per camminare. I più fortunati possono camminare in colline boscose, nelle foreste o lungo i fiumi. E sì, sono proprio i più fortunati perché camminare nella natura è la scelta migliore possibile. Ad ogni modo, anche chi è costretto a dover passeggiare in città lo dovrebbe fare comunque.

Lo studio dimostra che chi cammina ha una probabilità molto inferiore di cadere in depressione ed essere triste. Il segreto della felicità? 30 minuti al giorno di camminata.