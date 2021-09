La fine delle vacanze porta sempre con sé un po’ di amarezza e malinconia, ma la stagione più fresca saprà regalarci comunque bellissime soddisfazioni.

Tra i piaceri autunnali che non passano mai di moda c’è sicuramente l’indossare l’intramontabile trench. Chiunque l’ha comprato almeno una volta nella vita, e quasi sicuramente ne abbiamo ancora uno nell’armadio.

Il trench è uno di quei capi che non passerà mai di moda, perché unisce all’eleganza e alla formalità, quel tocco di casual e comodità che non guasta mai.

Inoltre è perfetto in ogni situazione, che sia giornaliera e lavorativa, o più serale e mondana. Basta scegliere il colore e il modello giusto, e saperlo fare nel miglior modo possibile. Per aiutare tutti a scegliere il trench migliore, in base alla propria corporatura, e anche in base all’età, abbiamo preparato una carrellata dei migliori trench presenti su piazza. Iniziamo subito.

Questo intramontabile trench che non passerà mai di moda è perfetto per ogni età e forma fisica

Seguire la moda non è facile, sia fisicamente che a livello economico. Spesso i capi più belli costano davvero tanto, per poi finire nel dimenticatoio l’anno successivo.

Se non siamo delle patite della moda, e vogliamo un capo che duri nei secoli senza perdere bellezza ed eleganza, dovremo optare per un trench. A 30, 40, 50 e 60 anni, questo capo è sempre la scelta migliore per stare bene e sentirsi belle e in forma.

Diamo per assodato che l’iconico trench color miele sia un investimento per la vita che sta bene a chiunque e ad ogni età. Quando si raggiungono i 40 e i 50 anni, però, possiamo osare di più. Spazio al colore, quindi, grazie ai trench a quadri variopinti, da definire magari con questi comodissimi stivali che saranno di moda nell’autunno inverno 2021.

Chi avesse voglia di un cambiamento a tutto tondo potrebbe dare uno sguardo anche a questo taglio richiestissimo da chi ha 50 anni e che sta davvero spopolando.

A 60 anni coloriamoci con comodità

A 60 anni, invece, potremmo scegliere i bellissimi trench a tinta unita ma davvero particolarissimi. Ce ne sono di tantissimi colori, decisi e con grande personalità, come il trench blu notte, l’ideale per una serata elegante ma anche per il giorno. Ecco, quindi, perché questo intramontabile trench che non passerà mai di moda è perfetto per ogni età e forma fisica.

Altrettanto bello ma ancora più attraente è il trench in ecopelle, per attirare tutti gli sguardi. Questo indumento renderà chi deciderà di indossarlo una vera icona di stile. E lo sarà ancora di più soprattutto se abbinato a questa particolarissima borsa vintage dotata di questa speciale peculiarità.