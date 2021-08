La stagione invernale sta arrivando e, ormai, nei negozi i manichini indossano vestiti pesanti e autunnali.

Nonostante il clima sia ancora quello tipicamente estivo su gran parte del Paese, è interessante scoprire quali saranno le tendenze che ci accompagneranno nella prossima stagione.

Uno dei trend intramontabili anche per quest’anno sarà lo stivale alto. Con tacco alto o basso si adatta bene sia ad un look più casual e giornaliero che ad uno stile più ricercato e adatto alla sera.

In particolare, c’è uno tipo di stivale che farà la moda in questo autunno inverno che è ormai alle porte. Moltissime persone l’hanno già acquistato l’anno scorso e saranno felici di scoprire che, indossandolo, saranno alla moda anche quest’anno. Ecco di che modello si tratta.

Comodissimi ma sempre alla moda questi stivali che saranno di tendenza nell’autunno inverno 2021

Gli stivali alti con il tacco sono bellissimi, slanciano la figura e aiutano anche a racimolare qualche centimetro d’altezza in più. Questo è innegabile, peccato non siano sempre sinonimo comodità.

L’esatto contrario di uno degli stivali che andrà più di moda nella prossima stagione, ovvero lo stivale con suola chunky. A seconda dei gusti, chi ama la praticità ma vuole essere sempre e comunque alla moda non potrà proprio farne a meno.

Un guanto sul piede

Gli stivali chunky sono un modello classico tubolare con suola rinforzata e resistente, l’ideale per la vita di tutti i giorni, e non solo. Questo stivale senza pretese, se abbinato ad un abbigliamento più ricercato, potrà diventare la soluzione perfetta anche per un’uscita serale, senza farci rinunciare mai a confort e praticità. Infatti sono comodissimi ma sempre alla moda questi stivali che saranno di tendenza nell’autunno inverno 2021. Oltretutto la suola rinforzata è la scelta più furba, anche perché regalerà a chi la indossa qualche centimetro in più.

Per essere ancora più alla moda potremo abbinare gli stivali a questa borsa vintage che sta facendo impazzire tutti per questa sua peculiarità.

Carattere e personalità

Altri modelli che saranno molto di tendenza quest’anno sono gli stivaletti con varie applicazioni moda che danno ancora più carattere e personalità a chi li indosserà.

Stiamo parlando degli stivaletti arricchiti con borchie, lacci, frange e catene. Via libera quindi a stivaletti in stile cowboy, texani, oppure in stile animalier o con tacchi dai profili laccati. Chi ama farsi notare, insomma, avrà vita facile in questo autunno/inverno.

E se, invece, siamo ancora alla ricerca di un paio di sandali per questo ultimo scampolo d’estate, non potremo assolutamente perderci questi sandali che costano meno di 15 euro. Stanno letteralmente spopolando sul web e sono i preferiti anche da Kate Middleton.