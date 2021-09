Una colazione sana è il primo e più importante passo per una giornata serena e produttiva. E cosa c’è di meglio che cominciare la mattinata con un ottimo cappuccino fumante. Ma non occorre andare al bar per sorseggiare un cappuccino coi fiocchi, possiamo prepararlo anche nella comodità di casa nostra. Gli ingredienti li conosciamo tutti: caffè, latte, e per chi vuole zucchero e cacao o cannella.

Ma molti che si cimentano nella preparazione del cappuccino casalingo incontrano un ostacolo: la preparazione della schiuma. A volte il latte non ne vuole proprio sapere di montare, e ci ritroviamo con un cappuccino triste e acquoso invece di una superficie compatta. Se anche a noi è capitato questo inconveniente, probabilmente abbiamo fatto un errore molto banale. Ecco quale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se a casa la schiuma del cappuccino non monta probabilmente abbiamo fatto questo errore

Il segreto è molto semplice: non si dovrebbe mai preparare la schiuma per il cappuccino con il latte caldo. Molto meglio utilizzare il latte appena uscito dal frigo. Se vogliamo una schiuma compatta, è infatti un errore scaldare il latte prima di montarlo. Raggiunta una certa temperatura, infatti, i grassi presenti nel latte tendono a ‘smontarsi’, e la schiuma non è più compatta. Molto meglio quindi sottoporre il latte al processo di montatura quando è appena uscito dal frigo. Ecco perché a volte il cappuccino fallisce: se a casa la schiuma del cappuccino non monta probabilmente abbiamo fatto questo errore. La prossima volta, usiamo il latte freddissimo, meglio se intero, per una schiuma più compatta.

Ma se siamo alla ricerca di una colazione più leggera, non occorre il latte per ottenere una schiuma. Non tutti sanno che si può ottenere una schiuma anche senza latte utilizzando questo trucchetto.

Un trucchetto in più: il caffè con la schiuma senza latte

Se vogliamo un caffè schiumoso, ma senza usare il latte, esiste un trucchetto per ottenerlo. Procediamo in questo modo. Prepariamo il caffè come al solito, poi mettiamone una piccola quantità (due o tre cucchiai) all’interno di un bicchiere. Aggiungiamo dello zucchero se lo gradiamo, e due cubetti di ghiaccio. Ora montiamolo con lo schiuma latte proprio come se fosse il latte per il cappuccino. Il caffè a contatto con il ghiaccio creerà una schiuma cremosissima, quasi come quella del cappuccino.

Possiamo utilizzare questa crema di caffè per guarnire la nostra tazza mattutina, oppure per preparare un ottimo shakerato freddo pomeridiano. Tutto da gustare!

Ma attenzione a non esagerare con il caffè, può nascondere dei pericoli. Ad esempio questo caffè è amato da chi fa turni stancanti, ma attenzione perché ha degli effetti collaterali spiacevoli.