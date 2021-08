Ogni anno la moda ci fa riscoprire i classici del passato, quei pezzi che hanno fatto la Storia della moda e che non abbiamo mai dimenticato. Un esempio è questa borsa, molto utilizzata sin dalla fine dell’Ottocento, e ottima per le sue caratteristiche.

Una sua particolarità la rende un classico immortale durante tutti questi anni. Oltre al suo nome non usuale, la capacità di questa borsa è quella di riuscire a contenere molti oggetti rimanendo comunque contenuta e compatta.

La personalità non si acquista al supermercato, si sa, eppure chi indossa questa borsa guadagna subito stile e carattere.

Molti stanno impazzendo per questa particolarissima borsa vintage e per questa sua peculiarità

Stiamo parlando della doctor bag, traducibile con “la borsa del dottore”. Il suo nome deriva dal suo utilizzo nel passato, quando i medici itineranti la sfruttavano per trasportare le attrezzature mediche per le visite ai pazienti.

Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di valigetta, o bauletto, che diventa sempre più comoda con il passare degli anni. Infatti oggi possiamo facilmente trovare la doctor bag nella sua versione con il manico corto, da indossare a spalla o a mano, o con la tracolla. In ogni versione, resta una borsa comodissima, adatta ad ogni situazione e necessità. Ecco perché molti stanno impazzendo per questa particolarissima borsa vintage e per questa sua peculiarità.

Oggi la doctor bag non perde fama e successo, anzi rientra di diritto nelle It Bag, ovvero le borse da avere almeno una volta nella vita.

Colori pastello e alta moda

Anche nel 2021 questa borsa non smette di stancarci, e lo sanno bene diversi stilisti d’alta moda, come Salvatore Ferragamo, che la inseriscono nelle loro nuove collezioni estive.

La rivisitazione della doctor bag ha colori caldi, pastello, che si abbinano bene a un tailleur d’ufficio classico o ad un jeans più casual per un giro in città.

Prezzi per ogni portafogli

La doctor bag ha una marcia in più rispetto alle classiche It Bag. La si può facilmente trovare anche a prezzi più contenuti, in mille varianti di colore e materiale. Un po’ come questi fantastici sandali molto amati da Kate Middleton che stanno spopolando sul web e che arrivano a costare anche meno di 15 euro.

Un’altra idea per essere alla moda senza spendere troppo

L’altra tendenza che quest’anno è davvero spopolata è la creazione a maglia o all’uncinetto degli accessori. Stiamo parlando di borse, bikini, maglie e tanti altri pezzi moda tutti creati rigorosamente con la tecnica dell’uncinetto, o crochet. Una passione senza tempo, destinata a far parlare di sé ancora a lungo.