Il taglio di capelli conta tantissimo nell’estetica di una persona. Una chioma di capelli ben curata, o un taglio corto ma ben studiato, possono dare stile e personalità anche al viso più anonimo.

Spesso dopo i 50 anni le esigenze cambiano. Ciò che ci piaceva prima ora non ci piace più e si ha voglia di rinnovare il proprio stile, partendo proprio da un bel taglio di capelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

E allora perché non prendere spunto dalle dive del cinema? Che con i loro tagli di capelli corti e giovanili ci lasciano sempre qualche dubbio sulla loro reale età.

Vediamo insieme i tagli di capelli più di tendenza in questa stagione, concentrandoci in particolare sul taglio di capelli più sensuale che possa esserci.

Il taglio di capelli che sta spopolando è richiestissimo da chi ha 50 anni

Nell’articolo “Torna la moda per capelli anni ’50, ’60 e ’70 che aiuta le donne a sentirsi perfette in ogni occasione con fasce sbarazzine e cerchietti principeschi” abbiamo svelato come valorizzare i propri capelli con qualche piccolo segreto.

I tagli più belli sono quelli che sottolineano lo sguardo e l’ovale del volto. Ecco perché, se siamo in dubbio su quale taglio scegliere, dovremmo dirigerci verso un taglio corto. E il più bello in assoluto è il pixie cut. Ecco perchè il taglio di capelli che sta spopolando è richiestissimo da chi ha 50 anni.

Si tratta di un taglio di capelli corto sul retro della testa e leggermente più lungo ai lati. La ciliegina sulla torta è il ciuffone da portare a lato, che evidenzia lo sguardo, rendendolo più profondo e intrigante.

Questo taglio è particolarmente comodo e facile da gestire, perfetto per chi non ama perdere tempo dietro ai propri capelli. È senza dubbio uno dei tagli più scelti dalle star.

L’intramontabile bob

Un altro taglio di capelli che non passerà mai di moda è il bob. È il classico caschetto, che può variare dalla versione corta a quella media, con capelli un po’ più lunghi.

Anche questo taglio è molto facile da portare, visto che è perfetto scalato, mosso, oppure più liscio e regolare.

La novità: lo shaggy bob

Se vogliamo essere ancora più alla moda, la nostra scelta dovrà essere per forza lui, lo shaggy bob. Il nome non deve spaventarci, perché si tratta di un caschetto molto scalato.

L’ideale è abbinarci una bella frangia, ed è molto comodo perché si può portare mosso e disordinato.