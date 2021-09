Nonostante siamo ormai a metà settembre, alcune persone devono ancora andare in vacanza.

Per gli amanti del sole e del mare, ecco le splendide località italiane perfette per godersi strepitose vacanze al mare a settembre. Chi non ha paura di volare, può prendere in considerazione queste che sono le mete perfette per le vacanze di settembre dove trovare mare turchese e sole ancora splendente.

Quest’oggi vorremmo dare utili suggerimenti agli amanti della montagna.

Settembre in montagna in queste mete perfette per una vacanza rigenerante in mezzo alla natura

Faremo una breve carrellata di località montane sparse lungo lo Stivale.

Trentino Alto Adige

Nel parco naturale Adamello Brenta si trova la zona di Campiglio-Pinzolo, che da sempre attrae sia per le bellezze naturalistiche che per la vita mondana.

La località più rinomata è Madonna di Campiglio, frequentata da VIP e persone molto benestanti. Soprannominata, la “perla delle Dolomiti di Brenta“, Madonna di Campiglio è rinomata per le sue piste da sci divenute leggendarie ma anche per i sentieri escursionistici, ed ovviamente per le boutique di lusso e la vivace vita notturna.

Molto frequentata anche in estate è Pinzolo.

Da segnalare anche la Val Rendena che offre meravigliosi percorsi dove passeggiare tra boschi e pascoli fioriti. Tutt’attorno si possono ammirare le guglie rocciose delle Dolomiti di Brenta e i ghiacciai perenni della Presanella e dell’Adamello.

Spostiamoci ora verso sud. Per un settembre in montagna in queste mete perfette per una vacanza rigenerante in mezzo alla natura.

Basilicata

Nel cuore della Basilicata si ergono le Dolomiti lucane, la zona perfetta per ammirare paesaggi selvaggi caratterizzati da foreste infinite e complessi megalitici avvolti da un’aurea misteriosa.

Le alte guglie di roccia si elevano verso il cielo e, al tempo stesso, fungono da protezione per i deliziosi borghi che fanno capolino qua e là, arroccati come presepini.

Non manca la possibilità di effettuare trekking, escursioni e vie ferrate nel Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

Tra Calabria e Basilicata

Settembre è il mese perfetto per andare alla scoperta del Parco Nazionale del Pollino, uno dei più estesi a livello europeo. Si tratta di una zona estremamente selvaggia, sia dal punto di vista del paesaggio che della morfologia del territorio. Consigliati i trekking sulla Serra delle Ciavole e il rafting nelle gole del fiume Lao.

Sardegna

Ci spostiamo ora su un’isola, e più precisamente in Sardegna. Nella parte centro-orientale dell’isola troviamo Supramonte, vasto complesso montuoso costituito da altopiani carbonatici. Per ben 35.000 ettari si susseguono altopiani, foreste, doline, strapiombi, grotte e sorgenti, nonché siti di epoca nuragica.

Da segnalare la gola Gorroppu. Profonda 500 metri è considerata il canyon più scenografico di tutta Europa.

Un bel trekking ci permette di avventurarci all’interno della foresta di sas Baddes, l’unica lecceta primaria d’Europa.

