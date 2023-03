Questo il momento giusto della giornata per rifare il letto di casa. La scienza non ha dubbi, non un minuto prima

Appena alzati, rifare il letto è una delle faccende che fanno parte della nostra mattinata. C’è chi lo fa prima di andare a lavarsi, chi dopo colazione e chi, invece, per pigrizia, lo lascia sfatto. In realtà, si dovrebbe sapere che esiste un momento preciso nel quale rifare il letto. A dirlo è la scienza e questi sono i motivi.

Voi appartenete a quelli che, appena alzati, rifanno immediatamente il letto, oppure no? Ognuno, in realtà, ha il proprio metodo, più che altro tramandato dai propri genitori. Quello che era la prassi che si vedeva in casa, da piccoli, viene poi applicata, una volta che si è cresciuti. Ricordandoci che rifare il letto ci fa spendere 23 calorie.

Per tanti, rifare il letto subito è una questione di ordine. Avere il letto sfatto dà l’idea di disordine e tante persone non riescono ad accettarlo. È qualcosa che va al di là dei propri schemi. Altri, invece, per l’esatto opposto, sono meno metodici e si prendono il proprio tempo. Il letto si fa quando ci viene voglia. A volte, si lascia anche sfatto perché “tanto poi stasera vado ancora a dormire”.

Chi si rifà il letto appena alzato poi afferma di vivere meglio tutta la sua giornata

In realtà, la scienza dice che è questo il momento giusto della giornata per rifare il letto. Prima di scoprirlo, vediamo il perché di certi comportamenti. Per tanti, come detto, rifare subito il letto è una questione mentale. Chi è maniaco dell’ordine si sente a disagio sapendo che il letto è di là sfatto. Per qualcuno, infatti, è sinonimo di sciatteria.

C’è anche chi lo ha spiegato in modo chiaro. Rifare il letto subito ti rende più produttivo durante la giornata. Ti dà un senso di benessere e, addirittura, ti farebbe gestire meglio le finanze. Questo deriva dal fatto che sistemare il letto, senza lasciarlo sfatto, ti fa assumere una sorta di comportamento virtuoso. Che poi influisce su tutto il resto.

Non tutti la pensano allo stesso modo, come sostengono i favorevoli al letto sfatto

C’è chi, invece, dice esattamente il contrario. Rifare il letto alla mattina, perché è la prassi, viene visto come una imposizione. Se si abita da soli, poi, con nessuno che ci giudica, diventa quasi automatico far finta di nulla e uscire di casa.

Una sorta di ribellione ad una delle tante regole imposte. Chi ha ragione? Da questo punto di vista, ci viene in aiuto la scienza. Che ci dice esattamente quando dovremmo rifare il letto. Non un minuto prima e nemmeno un minuto dopo.

Questo il momento giusto della giornata per rifare il letto. È una questione di salute

Ebbene, rifare il letto appena alzati è sbagliato. Lo afferma uno studio inglese della Kingston University. Quando ci si alza, si devono tirare indietro le coperte e le lenzuola ed aprire le finestre. Frenando l’impulso di rifare subito il letto. A maggior ragione se a causa di una patologia le lenzuola sono bagnate.

Gli acari, infatti, cercano l’umidità delle coperte. Non trovandola, finiscono per morire. Coprire subito, invece, il letto, con il tepore del nostro corpo ancora impresso, è manna per loro. Il letto, quindi, andrebbe fatto dopo pranzo o, se siamo fuori di casa, appena rientrati dal lavoro. Non un minuto prima. Questione di salute.