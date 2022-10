Come togliere il giallo di sudore da lenzuola e federe colorate

Al mattino ci si accorge spesso di macchie presenti sulle lenzuola e, soprattutto, sui cuscini. Queste possono avere diverse cause. Ad esempio, possono comparire per colpa del cane o del gatto che aveva il pelo o le zampe sporche. Ma spesso è solo colpa nostra e del nostro sudore.

Di notte si suda e il sudore si posa sul lenzuolo sotto di noi. Ma anche su quello che ci copre e sulla federa sulla quale abbiamo la testa appoggiata. Con il tempo si secca e compaiono delle macchie gialle. Allora, vediamo come togliere il giallo di sudore da lenzuola per non avere più fastidiosi inconvenienti.

Ci sono dei rimedi anche per le federe colorate. Tante volte non togliere bene il trucco dal viso e la tinta per capelli possono essere causa di macchie sui cuscini. Nessuno dovrebbe farsi prendere dal panico, però. Ci sono delle soluzioni, anche molto facili.

Come togliere il giallo di sudore con lavaggio a mano o in lavatrice

Quando le lenzuola hanno delle macchie occorre controllare subito se il tessuto può essere lavato in lavatrice. Se la risposta è sì, è importante pretrattare le macchie. Questo lo si può fare con appositi prodotti, ma anche mettendo in ammollo le lenzuola prima di metterle nel cestello.

Nella bacinella o nella vasca da bagno serve mettere acqua calda, poi una miscela composta da aceto bianco, un po’ di bicarbonato di sodio, un po’ di detersivo in polvere e mezzo bicchiere di acqua ossigenata. Lasciare in ammollo per un’ora è il minimo per preparare lenzuola e federe al meglio per il lavaggio in lavatrice. Qui è indispensabile aggiungere il risciacquo, prima di metterle nell’asciugatrice o farle asciugare all’aria.

Se si deve necessariamente lavare tutto a mano, la prima parte è uguale. Invece di inserire tutto nel cestello della lavatrice, basta sfregare un po’ le macchie con sapone di Marsiglia. In questo modo il risultato sarà molto efficiente in fatto di pulizia e di igiene.

Un consiglio per le federe colorate

I consigli dati fino a questo momento sono ottimi per le federe bianche e colorate. Tuttavia, ci sono alcuni colori, specialmente quelli scuri, che hanno bisogno di qualcosa in più. Metodi infallibili per mantenere il colore senza sbiadirlo, ma anzi ravvivarlo, sono questi:

sostituire l’aceto bianco con l’aceto rosso e usare acqua tiepida, prima del lavaggio in lavatrice se si può fare;

aggiungere il caffè scuro raffreddato nel cestello della lavatrice e avviare un lavaggio a temperatura di 30 gradi;

preparare il tè nero con due bustine in 1 litro di acqua, farla raffreddare e aggiungerlo nella bacinella con i capi ammollo;

1 cucchiaio di pepe nero nel cestello della lavatrice prima di avviare un lavaggio a freddo.

È sempre molto importante leggere le etichette prima di decidere che lavaggio fare. Alcuni tessuti prevedono precise temperature, lavaggi e ingredienti.

