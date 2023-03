Clizia Incorvaia non si risparmia su Antonella Fiordalisi, ecco le frecciatine non troppo velate dell’ex gieffina

Anche quest’anno al Grande Fratello VIP si sono consumate accese discussioni tra i concorrenti. In particolare ha fatto molto parlare il rapporto conflittuale tra due coinquiline. Antonella Fiordalisi eliminata dal GF VIP una settimana fa e la finalista Micol Incorvaia. Il cognome di quest’ultima non ci è nuovo, infatti a partecipare alla scorsa edizione del reality è stata la sorella Clizia. Clizia Incorvaia non si risparmia e sui social ha pubblicato alcune storie probabilmente indirizzate alla Fiordelisi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Manca una settimana al termine del Grande Fratello VIP ma nella casa non si placano le polemiche. In particolare Antonella Fiordalisi, eliminata la settimana scorsa dal GF VIP, è stata protagonista di numerosi scontri. Tra questi anche quello con Micol Incorvaia, finalista del reality. Micol è la sorella di Clizia Incorvaia, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello VIP.

Il rapporto conflittuale tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Micol Incorvaia entra in un secondo momento a far parte del reality. Introdotta nella casa da Signorini come “l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria”. Quest’ultimo fin dall’inizio ha intrapreso all’interno del GF VIP una relazione con la concorrente Fiordelisi. Tra Micol ed Edoardo ci sarebbe stata una breve storia, complice l’amicizia tra il concorrente e il compagno di Clizia Incorvaia. Secondo il racconto dei protagonisti del Grande Fratello, la relazione si sarebbe consumata in breve tempo. Tuttavia senza lasciare i ragazzi in cattivi rapporti.

L’entrata di Micol sconvolge gli equilibri nella casa, in quanto Antonella fin da subito non gradisce questa nuova presenza. Nonostante Micol nella casa si sia legata al concorrente Edoardo Tavassi, la Fiordelisi è rimasta sul piede di guerra. Una volta uscita dalla casa quest’ultima ha deciso di dire la sua ancora una volta. Intervenuta nella puntata di martedì, la concorrente ha richiesto un faccia a faccia con Micol. Uno scontro infuocato che non ha portato a grandi cambiamenti, anzi. Tuttavia qualcuno non ha digerito gli attacchi pungenti di Antonella.

Clizia Incorvaia non si risparmia su Antonella Fiordalisi, ecco le frecciatine non troppo velate dell’ex gieffina

Clizia Incorvaia ha pubblicato alcune storie sul suo profilo instagram. Oltre ad un messaggio affettuoso per la sorella Micol, ha tirato in ballo anche Orietta Berti. L’opinionista del GF VIP, da sempre ha mantenuto un giudizio negativo nei confronti di Antonella Fiordalisi. “Antonella non ha letto gli articoli di Vanity Fair e non ha letto gli articoli del Corriere della Sera che la riguardano.

Non ha sentito neanche il commento di Aldo Montano, perché altrimenti non avrebbe quella baldanza e quella arroganza”. Questa la critica della Berti in puntata alla Fiordelisi. Dichiarazioni riportate da Clizia, con questo commento: “Grande donna Orietta Berti, con eleganza hai detto tutto”. Ed inoltre ha aggiunto un post non troppo velato probabilmente indirizzato alla Fiordelisi. “L’aceddu ‘nta jaggia o canta pi invidia o canta pi raggia”: questa la frase pubblicata nelle suo storie. Un modo di dire utilizzato a Messina, che tradotto letteralmente significa: “L’uccello nella gabbia o canta per invidia o canta per rabbia”.