Il 2023 dovrebbe essere l’anno, che dal primo trimestre in poi dovrebbe dare spazio a un forte rialzo pluriennale. Il peggio dovrebbe essere alle spalle, come lo stesso bottom decennale. Da questo momento in poi il timone dei mercati internazionali dovrebbe essere guidato dai mercati americani. Nel breve termine cosa dobbiamo attendere? Si sale o si tornerà a scendere? Quali effetti ha portato il setup mensile del 27 marzo? E cosa attendere dal prossimo setup annuale del 6 aprile? C’è ancora indecisione e il toro scalpita a Wall Street: riparte o si ritira?

Procediamo per gradi.

La seduta di contrattazione di lunedì 27 marzo si è chiusa in positivo per Dow Jones e S&P 500, ma in negativo per il Nasdaq C.. I prezzi sono stati i seguenti:

Dow Jones

32.432,08

Nasdaq C.

11.768,84

S&P500

3.977,53.

I listini sono giunti in punti nodali da dove potrebbe partire un movimento direzionale del 5/7% per i prossimi 2/3 mesi. In che direzione? Le probabilità sono ancora al rialzo, ma c’è bisogno di ulteriori conferme che dovranno arrivare entro i primi giorni di Borsa aperta del mese di aprile (verranno il 6?).

Il toro scalpita a Wall Street: riparte o si ritira?

Cosa è successo ieri alla scadenza del setup? Per il momento nulla di eclatante in un senso o nell’altro. Oggi però sono attesi movimenti interessanti e chiarificatori. In quale direzione? C’è lo diranno semplicemente i prezzi. La candela di ieri è stata davvero importante, e soprattutto i minimi e i massimi che ha formato. Una chiusura di seduta sopra i massimi di ieri, o sotto i minimi, farebbe iniziare direzionalità in quel verso.

La nostra attenzione comunque verrà posta anche sui minimi che sono stati segnati nella seduta di venerdì 24 marzo:

Dow Jones

31.872

Nasdaq C.

11.550

S&P 500

3.864.

Vedremo cosa accadrà.

