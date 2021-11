Quante volte abbiamo avuto voglia di un bel dolce ma abbiamo dovuto rinunciare per amore della linea? Questi prelibatissimi alimenti sono davvero gustosi, ma spesso non adatti a chi ha qualche chilo di troppo da farsi perdonare.

Fortunatamente, per ogni regola esiste un’eccezione che la può smentire. Anche chi ha problemi di linea e desidera gustarsi una fantastica torta sappia che non deve per forza alzare bandiera bianca.

Infatti, con la ricetta di oggi realizzeremo un dolce straordinariamente gustoso ma con meno calorie della media, essendo, appunto, senza burro. Lo prepareremo in un batter d’occhio e una volta impiattato non faremo a meno di divorarlo in un boccone.

Niente farina né burro in questa torta autunnale sofficissima che si cucina con soli 5 ingredienti. Se non ci crediamo, continuiamo a leggere per scoprire come realizzarla e ciò che ci serve.

Il dolce che spopola per morbidezza e semplicità

Questa ricetta si discosta dalle solite noiose torte che certamente avremo già assaggiato più volte. Non a caso, in precedenza avevamo spiegato come realizzare ricette alternative al tradizionale dolce alle mele.

Qui, invece, vedremo come dare vita a una torta buonissima in poche mosse e senza usare 2 degli ingredienti che di solito non mancano nella preparazione. Partiamo con il necessario per una teglia da 20 cm:

250 gr di nocciole tostate;

150 gr di zucchero;

4 uova;

una bustina di lievito per dolci;

sale q.b.

Prima di tutto preriscaldiamo il forno impostandolo a una temperatura di 180°. Nel frattempo rompiamo le uova, dividendo gli albumi dai tuorli.

Aggiungiamo del sale alla ciotola con gli albumi e montiamo a neve. Assicuriamoci di ottenere un composto soffice e spumoso.

Passiamo al contenitore coi tuorli e aggiungiamo lo zucchero. Mischiamo bene gli ingredienti fino a che non avremo ottenuto un impasto chiaro e omogeneo.

Frulliamo le nocciole e le aggiungiamo col lievito ai tuorli. Dopo avere amalgamato alla perfezione il tutto, con pazienza uniamo il composto con gli albumi ai tuorli.

Ci procuriamo una teglia e mettiamo alla base della carta da forno. Vi versiamo l’impasto e cuociamo in forno per circa 30 minuti.

Dopo avere fatto la prova dello stecchino per accertarne la cottura, sforniamo il dolce e lo lasciamo raffreddare. A questo punto, potremo procedere con una bella spolverata di zucchero a velo e finalmente servire in tavola.