Fantastici questi pantaloni, ideali per valorizzare le curve e amati da tutte anche a 50 anni perché nascondono i difetti

Uno dei capi oggi più utilizzati e amati da uomini e donne, i pantaloni, che devono il loro nome all’omonimo personaggio della commedia dell’arte Pantaleone.

La storia travagliata dei pantaloni

I pantaloni sono indumenti che nascono per esigenze lavorative, un mondo quello del lavoro che ha da sempre richiesto praticità e velocità due caratteristiche che quest’indumenti rispecchiano a pieno. Tuttavia sembrerà strano ma questi capi pur essendo confortevoli, caldi, comodi hanno faticato per imporsi come capo di abbigliamento, soprattutto nel mondo femminile ma anche per alcuni versi, in quello maschile.

Un capo rivalutato

È lo sport a dare una connotazione diversa ai pantaloni, che cominciano ad essere apprezzati per la loro praticità, una caratteristica indispensabile nelle pratiche sportive.

Un capo d’abbigliamento oggi apprezzatissimo e utilizzato con grande disinvoltura da uomini e donne. Un must have degli armadi femminili, i pantaloni ci accompagnano in quasi tutte le avventure della giornata.

Ma come scegliere il pantalone adatto a noi?

Quello che mette in risalto le nostre forme esaltando i propri punti di forza?

Di pantaloni ne esistono di diversi tipi e modelli basta scegliere quello più adatto alla propria fisicità, infatti ad ognuno il suo modello.

Quelli ideali per le donne

Esistono però dei pantaloni in grado di esaltare quasi qualsiasi fisicità, quelli a zampa. Un modello più stretto nella parte alta che tende ad allargarsi in prossimità dei piedi. Ideale per chi vuole slanciare la figura e mettere in risalto il lato b, per un look sobrio ma sempre molto armonioso e femminile. Un pantalone quello a zampa che si presta a essere abbinato sia a sneakers basse che a calzature con il tacco. Quindi, un vero jolly nell’armadio delle donne, perché permette di creare sia look casual ma anche look trendy e chic.

I pantaloni a zampa al contrario di quello che comunemente si crede, sono ideali per essere indossati anche da chi non supera i 160 cm, perché slanciano la figura e possono essere indossati ed abbinati con scarpe alte.

La variante casual

Una variante molto utilizzata dei pantaloni a zampa, sono i bootcut, che come dice la parola sono jeans tagliati per lo stivale, perché adatti ad essere abbinati ed utilizzati anche con queste calzature. Jeans versatili e pratici che si adattano a tutte le esigenze.

Non solo quelli a zampa

Per enfatizzare le proprie curve un’altra tipologia di pantalone ideale è quello push up. Questa tipologia di pantalone prevede delle cuciture nei punti strategici, così da mettere in risalto le forme e slanciare la figura rendendola più armoniosa.

Dunque, davvero fantastici questi pantaloni ideali per valorizzare le curve amati da tutte anche a 50 anni perché nascondono i difetti.

Consigli utili

Vogliamo infine lasciarci con un consiglio che sarebbe quello di evitare, qualsiasi fisicità si abbia, i pantaloni larghi, che tendono a nascondere le curve e le rendono poco visibili.