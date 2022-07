Si sa che prediligere frutta e verdura di stagione è importante per risparmiare sulla spesa, mantenersi in salute e proteggere l’ambiente. Allora, in estate, via libera ad angurie, ciliegie, pesche, lamponi, bietole, carote e così via. Non tutti, però, sanno che anche il pesce segue l’andamento delle stagioni: scopriamo, dunque, quali prodotti ittici si possono gustare a luglio.

Perché il pesce sarebbe tra le migliori fonti di acidi grassi omega 3

Quando si parla di alimenti salutari, spesso si nominano gli omega 3. Ma a cosa servono esattamente? Questi acidi grassi sarebbero fondamentali per il corretto sviluppo della struttura delle cellule e di tutto il sistema nervoso. Ecco perché gli adulti dovrebbero assumere tra gli 1,1 e i 4,4 g di omega 3 al giorno. Un ottimo modo per fare il pieno di queste sostanze sarebbe mangiare abbastanza pesce. I prodotti ittici, infatti, sarebbero fra le migliori fonti di omega 3: non solo ne fornirebbero una buona quantità, ma ci regalerebbero delle tipologie di acidi grassi che il nostro corpo potrebbe usare subito.

Tuttavia bisogna stare attenti alle differenze fra i diversi prodotti del mare. Infatti alcuni pesci, per esempio il merluzzo, fornirebbero solo piccole quantità di omega 3. Fra le migliori fonti ci sarebbero, invece, il pesce azzurro, il salmone selvatico e i molluschi. Ma c’è anche un pesce gustosissimo che è consigliabile comprare proprio a luglio.

Questo gustoso pesce di stagione a luglio ricchissimo di omega 3 e consigliato dagli esperti aiuterebbe a proteggere il cuore

Quando compriamo il pesce dobbiamo stare attenti a scegliere quello di stagione. In questo modo possiamo rispettare il ciclo vitale del mare, ma solitamente anche assicurarci pesce più fresco ed economico. A luglio, in particolare, è consigliabile acquistare l’orata, che non si trova nella propria stagione riproduttiva. Questo pesce sarebbe tra le migliori fonti di omega 3 per porzione: un filetto di orata ne conterrebbe circa 2,2 g. Ma non è tutto qui.

Gli esperti consigliano fortemente di consumare l’orata, perché potrebbe aiutarci a proteggere la salute del cuore e di tutto l’apparato cardiovascolare. Inoltre rappresenterebbe una buona fonte di:

calcio e fosforo (importanti per i denti e le ossa);

iodio (utile per la tiroide);

ferro (indispensabile per produrre emoglobina, la proteina del sangue che trasporta l’ossigeno).

Insomma, questo gustoso pesce di stagione a luglio sarebbe una miniera di nutrienti preziosi. Ma non è l’unico: è consigliabile mangiare anche le sardine che, tra le altre cose, contribuirebbero ad abbassare la pressione.

