Forse l’album più significativo della sua carriera è del 1989 e contiene il brano che è un cult: «Bambini». Testo e musica si aggiudicano il Premio della Critica del Festival di Sanremo. La canzone ritorna più che mai attuale e parla dell’infanzia negata a causa della guerra. Di bambini appunto, costretti ad impugnare armi e lanciare bombe a mano. Ed è solo uno dei suoi più grandi successi musicali. Come lo sono anche «Questione di sguardi», «Sai che è un attimo», «Stringimi stringiamoci» e «Volo Così». Romana di nascita, la cantautrice alle soglie dei Sessanta anni sposa Francesca Pascale ex compagna di Silvio Berlusconi. Ed è proprio di queste ore la notizia della vendita della villa sublime che il Presidente aveva comprato per vivere la sua storia d’amore con la bella Francesca.

I due uomini più importanti

Ma tutti gli amori di Paola Turci sono riconducibili a due nomi che sono significativi nella sua vita privata. Dapprima ha una relazione con il tennista e commentatore sportivo Paolo Canè. Accade negli anni Novanta e pare si tratti della relazione più lunga e incisiva nella sua vita sentimentale. E tra tutti gli amori di Paola Turci c’è un matrimonio brevissimo. Nel 2010 sposa Andrea Amato in quel di Haiti con rito cattolico. E l’unione dura molto poco, solo un anno. Amato è un affermato giornalista che annovera anche diversi premi per un lavoro d’inchiesta: il Premio giornalistico Siani e il Riconoscimento della Presidenza della Repubblica. Si dice anche che Paola Turci abbia avuto del tenero con Gianna Nannini. Ma si tratta di un’indiscrezione.

Tutti gli amori di Paola Turci ecco con chi si è sposata prima di Francesca Pascale

Un evento dalle conseguenze verosimilmente drammatiche dal punto di vista psicologico per la cantautrice segna uno spartiacque. Nel 1993 all’età di 28 anni vive un forte incidente automobilistico sull’Autostrada Salerno Reggio Calabria. L’impatto provoca diverse e forti cicatrici al viso per le quali affronta 13 interventi chirurgici di cui 12 pare sono solo quelli per salvare l’occhio. Poi un taglio di capelli ad hoc per coprire il lato compromesso.

Lettura consigliata

Tutte le star internazionali di scena al matrimonio di Britney Spears anche se mancano mamma e papà