Un secondo piatto di pesce semplice da cucinare per cena spendendo poco

Può capitare a volte di chiederci cosa mangiare di sfizioso a cena senza presentare a tavola i soliti piatti. La tradizionale cucina mediterranea ci viene in soccorso, poiché potremmo fare un secondo piatto unendo legumi e pesce. Per 4 persone ci occorrono:

600 g di baccalà ammollato;

400 g di ceci precotti;

400 g di passata di pomodoro;

aglio;

rosmarino;

origano;

olio extravergine d’oliva;

un limone o zenzero;

sale e pepe.

Come eseguire la ricetta

Per cucinare un secondo piatto di pesce semplice in modo veloce procediamo in questo modo. Prendiamo il barattolo dei ceci, apriamolo e versiamo il contenuto in un colapasta. Dopo aver tolto l’acqua mettiamo i legumi in una ciotola. Ora scoliamo il baccalà, priviamolo di pelle e lische e ricaviamo dei pezzi di grandezza media.

In una padella mettiamo un filo d’olio, uno spicchio d’aglio e un po’ di rosmarino tritato. Portiamola poi sul fuoco e dopo qualche minuto aggiungiamo la passata di pomodoro. Cuociamo a fiamma bassa per 5 minuti e togliamo l’aglio. A questo punto versiamo in padella anche i ceci e lasciamo cuocere altri 5 minuti mescolando ogni tanto.

Se il sugo comincia a rapprendersi aggiungiamo altra passata oppure un po’ di acqua. Uniamo il baccalà, un pizzico di sale e di pepe e copriamo la padella. Dopo una decina di minuti controlliamo la cottura e impiattiamo, guarnendo con un pizzico di origano.

Se si amano i sapori agrumati, si potrebbe grattugiare della scorza di limone sul pesce oppure usare un pizzico di zenzero in polvere.

Alcune alternative per un secondo piatto di pesce semplice

Se si ha del tempo a disposizione si potrebbero mettere in ammollo i ceci secchi la sera prima. Il giorno della preparazione si cuoceranno in abbondante acqua con qualche foglia di alloro.

Se non troviamo in negozio il baccalà reidratato potremmo sostituirlo con dei tranci di merluzzo surgelato. In questo caso toglieremo dal freezer il pesce per scongelarlo qualche ora prima dell’esecuzione della ricetta.

Questo secondo piatto sfizioso è ottimo da mangiare per cena, ma potrebbe essere un’idea anche per un pranzo domenicale in famiglia.

Il baccalà è un pesce che piace un po’ a tutti e si presta a varie preparazioni. Con i ceci potrebbe rappresentare un piatto unico quando si ha poco tempo o si è a dieta. Se si vuole mangiare in modo gustoso ma senza legumi, basterà aggiungere in padella qualche oliva nera. Al posto dell’aglio andrebbe bene in tal caso la cipolla.

