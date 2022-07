La stagione dei saldi è iniziata e quindi è giunto il momento di cercare gli indumenti tanto desiderati a prezzi più bassi. Molte volte, poi, spulciando un pochino in giro, troviamo dei capi super interessanti che, però, magari non avevamo voglia di acquistare. Poi rimaniamo stregati da questi e non possiamo stare senza.

Ovviamente non solo abiti o accessori, ma anche scarpe. Le offerte sulle scarpe sono varie e possiamo trovare i saldi sia su quelle che possiamo definire calzature invernali e quelle invece che sono più estive.

Le scarpe che andremo a vedere sono delle calzature che stanno spopolando in questo momento. E che possiamo anche trovare con i saldi. Sono dei sandali che possono essere indossati sia dalle donne sia dagli uomini, e non presentano alcun tipo di tacco. Quindi possiamo indossarli tranquillamente anche quando andiamo nel verde. In realtà anche nei prati possiamo indossare anche i tacchi, basta avere con sé un salvatacco.

Come si presentano

La tipologia di scarpa nello specifico si chiama sabot. Sono delle scarpe con la parte posteriore scoperta e quella anteriore coperta. Solitamente sono realizzati in pelle scamosciata in varie colorazioni. E ovviamente i brand che le realizzano sono vari.

Ma come mai è tornato il sabot basso?

Il motivo del suo ritorno è dovuto ad una famosa collaborazione tra due brand. Infatti, dalla collaborazione fra Dior e Birkenstock nasce il sabot Tokio. Questo presenta una tomaia in pelle di vitello nabuk, ornata da un cinturino regolabile posteriore e da una punta anteriore rinforzata in gomma. L’iconica fibbia in alluminio e il rivetto DIOR by BIRKENSTOCK completano la scarpa.

Questi comodi sandali della nonna sono tornati in chiave elegante e stanno conquistando proprio tutti

Così, quelle che un tempo erano considerate le scarpe della nonna o anche del nonno, oggi tornano. Ci saranno sia dei nuovi modelli, come appunto quello di Dior, ma anche i grandi classici a prezzi sicuramente inferiori.

In primis Birkenstock, che da anni ha in gamma prodotto il sabot basso. Poi anche su Zalando possiamo trovare moltissimi sabot in vari colori che possiamo indossare. E, dato che siamo nel periodo dei saldi, alcuni li possiamo trovare anche a prezzo scontato.

E ancora brand come Isabel Marant, Marni, Off-White e tanti altri hanno in produzione i sabot bassi. Ognuno con una sua piccola particolarità che rispecchia quella che è l’identità del brand. Ma tutti di grande tendenza.

E così questi comodi sandali della nonna sono tornati in chiave elegante e anche colorata. Una scarpa comoda, facile da mettere e che ora più che mai vede il suo grande ritorno nella moda da città.

Lettura consigliata

Ecco le scarpe sneakers estive da donna comode, eleganti e senza tacco che possiamo abbinare con tutto