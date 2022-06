Non sempre i cibi più costosi sono anche i più salutari. Anzi, alcuni piatti considerati poveri sono in realtà ricchissimi di nutrienti preziosi. Questo è vero per un gruppo di alimenti che non mangiamo abbastanza, soprattutto in estate. Ecco come prepararli in maniera fresca e sfiziosa.

L’abbinamento vincente che potrebbe proteggere la salute

Quando pensiamo ai piatti estivi di solito ci vengono in mente una gustosa caprese, un’insalata di riso o una dissetante fetta di anguria. Di certo non i legumi, che associamo più che altro a zuppe fumanti e fredde serate invernali. Eppure questi alimenti costano pochissimo e si prestano anche a ricette fresche e leggere. Vediamo allora perché dovremmo mangiarne di più. Innanzitutto bisogna sapere che i legumi sono una componente fondamentale della dieta mediterranea, indicata anche a chi soffre di diabete. Addirittura, gli esperti suggeriscono ai diabetici di mangiare tre o quattro porzioni di legumi a settimana. Ma in realtà il consiglio vale per tutti. Infatti, i legumi sarebbero un ottimo alleato nella prevenzione di diverse malattie, soprattutto se abbinati ai cereali integrali.

In particolare uno studio scientifico suggerisce che questa combinazione di ingredienti potrebbe avere un ruolo protettivo contro malattie cardiovascolari, certe forme di tumore e alcune malattie croniche. In più, legumi e cereali integrali sono un’ottima fonte di fibre, che non solo aiutano a mantenere in salute l’intestino, ma contribuiscono anche ad abbassare la glicemia e i livelli di colesterolo nel sangue. Ma come fare per godere di tutti questi benefici anche in estate?

In estate pochi mangiano questi alimenti economici indicati contro glicemia alta e diabete, ma ecco 3 consigli per gustarli freddi

Certi alimenti tipicamente invernali si rivelano molto utili anche quando fa caldo: per esempio è il caso delle patate, che possiamo gustare in versione fredda per reintegrare il potassio e combattere la spossatezza. Anche legumi e cereali integrali si trasformano in sfiziosi piatti estivi, soprattutto se proviamo a seguire tre semplici suggerimenti. In primo luogo, possiamo continuare a preparare le minestre: una classica zuppa di legumi e cereali, infatti, è ottima non solo bollente, ma anche tiepida. Possiamo anche frullare i legumi per ottenere delle creme fredde di lenticchie o fagioli, oppure aggiungere i ceci al gazpacho.

In secondo luogo, un modo facile per mangiare più legumi e cereali è provare una versione un po’ diversa di un piatto tipicamente estivo. Stiamo parlando dell’insalata di riso: anziché acquistarla già pronta, possiamo prepararla con riso integrale, ceci in scatola e gli ingredienti che preferiamo (verdure, tonno, uova, olive, ecc.).

Infine, il terzo e ultimo suggerimento è dar sfogo alla fantasia per creare fresche insalatone con combinazioni originali di ingredienti. Ecco qualche spunto:

orzo con ceci, avocado e pomodorini;

farro con lenticchie, mozzarella e olive;

bulgur con fagioli cannellini, pomodori e rucola;

farro con ceci, pomodori, cetrioli, formaggio feta e menta.

Insomma, i legumi vanno rivalutati: in estate pochi mangiano questi alimenti economici, eppure sono ottimi ingredienti per ricette fresche e salutari.

