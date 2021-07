Non è detto che si debba spendere tanto per mangiare sano. In molti seguono le tendenze del momento. E si ritrovano così a comprare i costosi super-cibi dagli effetti miracolosi.

Eppure i cosiddetti piatti poveri sono fra i più salutari. È il caso di un pesce che costa davvero poco. Ecco quale.

La cucina delle nonne, economica e genuina, è spesso ideale per la salute. Ecco perché in molti stanno riscoprendo i piatti poveri della tradizione. Per esempio le zuppe di legumi, che hanno effetti davvero sorprendenti sull’organismo.

Lo stesso può dirsi di un alimento spesso snobbato. È così presente nei nostri mari da risultare economico tutto l’anno. Ma forse, proprio per questo, viene visto come poco pregiato. Eppure è una vera miniera d’oro di nutrienti preziosi!

Si tratta delle sardine. In pochi lo comprano ma questo pesce economico abbassa la pressione e protegge il cuore. Lo confermano anche gli scienziati.

Come le sardine aiutano a prevenire le malattie cardiache

Abbassare la pressione e prevenire le malattie cardiache richiede uno sforzo. Bisogna mantenersi attivi e rinunciare ad alcol e fumo. Occorre inoltre evitare alcuni farmaci molto comuni che peggiorano l’ipertensione.

Fortunatamente, però, si può mantenere il cuore in salute anche con un’alimentazione sana e gustosa. Fra i cibi consigliati dagli esperti ci sono sicuramente le sardine.

Le sardine fanno parte dei pesci grassi (o oleosi). Questi contengono sostanze importanti per l’organismo: gli omega 3. Si tratta di grassi polinsaturi che aiutano a mantenere normali i livelli di colesterolo nel sangue. Ma anche ad abbassare la pressione, come suggerito da diversi studi.

Gli scienziati hanno inoltre dimostrato che mangiare i pesci grassi (tra cui le sardine) aiuta a prevenire le malattie cardiache. Questo vale soprattutto per gli individui a rischio. Ecco perché chi ha già avuto un infarto dovrebbe consumare il pesce oleoso due volte a settimana.

Insomma, con pochi euro si può davvero portare in tavola un piatto gustoso che protegge il cuore.