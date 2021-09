Ci sono frutti tipici della stagione autunnale, come le castagne, i funghi, la zucca. Aspettiamo un anno, infatti, per poterli gustare e per farne scorta.

Tra questi troviamo anche i cachi. Questi frutti, originari della Cina, si sono poi diffusi nel corso degli anni in tutto il mondo.

I cachi, con le loro circa 70 calorie per ogni 100 grammi di prodotto, possono essere utilizzati in vari modi in cucina. Ovviamente il consumo di questo frutto deve essere ponderato da parte di coloro che hanno problemi di obesità per l’elevato apporto calorico.

Ecco le varietà

Si è soliti distinguere tra due varietà: astringenti e non astringenti. Le varietà non astringenti non si conservano a lungo dopo la maturazione. Al contrario, l’altra varietà può essere conservata in frigo per molto tempo. Questi ultimi, infatti, potranno essere consumati solo quando la polpa avrà raggiunto una consistenza gelatinosa.

Andando alle proprietà, i cachi sono ricchissimi di fibre, ottimi quindi per favorire il regolare transito intestinale. Agendo infatti direttamente su intestino e fegato, rappresentano un naturale lassativo e non solo per la presenza delle fibre, come innanzi detto ma, anche dei tannini presenti nella polpa.

Sono anche ricchi di sali minerali e vitamine, in particolar modo di vitamina C che sappiamo essere fondamentale per rafforzare il sistema immunitario.

Un frutto quindi da portare in tavola soprattutto nei cambi di stagione per proteggerci dai malanni tipici dell’autunno, causati proprio dai cambi repentini del tempo.

Quindi davvero un frutto che non possiamo farci mancare nei prossimi mesi sulle nostre tavole, essendo la stagione dei cachi ormai alle porte. Sappiamo, infatti, che inizia a ottobre e terminerà a dicembre.

Questo gustoso frutto autunnale ci aiuterà a fare il pieno di vitamine e fibre e avere un viso luminosissimo

I cachi abbiamo visto quindi come sono un’ottima fonte di proprietà importanti per il nostro benessere fisico. Ma vi è di più. Chi lo avrebbe mai detto, infatti, che la polpa di questo frutto è anche un ottimo alleato di bellezza?

Questo gustoso frutto autunnale ci aiuterà a fare il pieno di vitamine e fibre e avere un viso luminosissimo. Come? Basterà mescolarla con qualche goccia di olio di semi di lino, per ottenere una maschera dagli effetti sorprendenti.

Andremo ad applicarla sul viso ben deterso lasciandola in posa per almeno un quarto d’ora.

Così, infatti, diamo la possibilità alla pelle di assorbirne tutti i benefici.

Al risciacquo il nostro viso apparirà radioso come non mai.