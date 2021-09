Considerato il pane dei poveri è invece un frutto versatile che a ottobre non può mancare nel carrello della spesa

Tra i frutti tipicamente autunnali vi sono le castagne. Non passa sicuramente inosservata la bellezza degli alberi che danno vita a questo frutto, prezioso anche per le proprietà nutritive.

Dentro una buccia marrone, grande e resistente, c’è infatti una polpa con straordinarie proprietà energetiche e nutritive. Con le loro 165 calorie per ogni 100 grammi di prodotto, le castagne sono ricche di fibre oltre ad essere un prodotto a basso indice glicemico.

Un tempo erano considerate cibo per i poveri, perché molto utilizzate nella cucina dei meno abbienti.

Dalle castagne, infatti, si ricava una farina un tempo molto usata, oggi invece non più diffusa come allora. Quanto al frutto, abbiamo detto un tempo considerato pane dei poveri, oggi è invece ritenuto un frutto pregiato. Tra l’altro l’uso delle castagne in cucina si è molto ampliato, coprendo tutti i piatti, dall’antipasto al dolce,

Davvero tante le ricette con alla base questo ingrediente.

Ma oggi ne sveleremo una semplice e gustosa, per prepararle in un modo che ci consentirà di averle in casa tutto l’anno.

Vediamo cosa occorre:

1 kg di castagne;

400 grammi di zucchero di canna;

½ litro di liquore Strega.

Procedimento

Innanzitutto, bisogna liberare le castagne della prima buccia, ossia quella più esterna e più dura. Questo può essere fatto utilizzando un coltello con la punta sottile. Naturalmente stando sempre attenti a non tagliarsi.

Fatto ciò, in una pentola con abbondante acqua le andremo a lessare.

Bisogna fare attenzione a non farle cuocere troppo perché se troppo morbide, si corre il rischio che si rompano diventando a purea.

Una volta ultimata la cottura, le castagne devono essere private anche della seconda buccia, sempre facendo attenzione a non romperle. In questo caso tutto sarà più semplice perché verrà via molto facilmente.

Fatto ciò, mettiamo in una padella le castagne sbucciate, disponendole in ordine, sempre facendo attenzione a non romperle. Aggiungiamo lo zucchero e la Strega e poniamo tutto su un fornello a fuoco lento aspettando che lo zucchero si sciolga alla perfezione.

Fatto ciò, prendiamo le castagne e le disponiamo in un barattolo di vetro. Dopo averlo riempito, aggiungiamo il liquido rimasto nella pentola di cottura.

Qualora non dovesse bastare per ricoprire tutte le castagne, possiamo aggiungere un po’ di liquore Strega puro.

A questo punto, basterà aspettare qualche settimana per poterle poi gustare al meglio e in qualsiasi periodo dell’anno.

Abbiamo visto quindi come la castagna considerato il pane dei poveri è invece un frutto versatile che a ottobre non può mancare nel carrello della spesa.

