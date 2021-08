Abbiamo più volte parlato di come questo sia il periodo migliore per portare in tavola una molteplicità di prodotti. E di quanto sia opportuno farne scorta.

In un precedente articolo, infatti, abbiamo svelato il trucco che pochi conoscono per conservare ora le verdure e gustarle tutto l’anno

Tra i prodotti che abbondano nei nostri orti in questo periodo, vi è sicuramente il basilico. Profumatissimo e gustoso per le nostre insalate estive, molti ne fatto scorta preparando il pesto. Oggi però vogliamo darvi una variante così da soddisfare in maniera diversa il nostro palato.

Ecco l’alternativa al solito pesto, facile da preparare, gustosissima e poco calorica

Anche con la zucca è possibile preparare un’ottima crema. Che non ha nulla da invidiare al solito e sicuramente più conosciuto pesto di basilico.

E poiché inizia ora il periodo della zucca, è bene approfittarne facendone scorta. Tra l’altro, questo ortaggio oltre che buono, è un vero alleato della nostra bellezza.

La zucca è ricca di proprietà antiossidanti, ma soprattutto di vitamine, in particolare del gruppo A, C ed E. La vitamina A è nota per le sue proprietà antitumorali.

Le vitamine C ed E invece, sono note per le loro proprietà antiossidanti. Ottime per la nostra alimentazione, sono altresì utilizzate per la preparazione di prodotti cosmetici.

A tutto ciò va aggiunto che la zucca è un alimento poco calorico. Per ogni 100 grammi di prodotto dobbiamo infatti calcolare un apporto calorico pari a circa 18 calorie. Questo ortaggio, quindi, non può davvero mancare nella nostra dieta.

Andiamo a conoscere un modo per poterlo consumare tutto l’anno.

Sicuramente è possibile congelare la polpa della zucca subito dopo il raccolto. Ma possiamo anche cucinarla e congelarla successivamente alla cottura, così da averla già pronta all’occorrenza. Ecco l’alternativa al solito pesto, facile da preparare, gustosissima e poco calorica.

Vediamo come procedere.

Dobbiamo prima di tutto ripulire la zucca dai semi che troviamo al suo interno. A quel punto la tagliamo a tocchetti. Prepariamo un fondo con olio, cipolla e qualche foglia di alloro. Aggiungiamo i pezzetti di zucca, le olive taggiasche e saliamo a nostro piacimento.

Lasciamo cuocere a fuoco lento per circa un’ora. Potrebbe sembrare esagerato ma è proprio così! La zucca impiega tempo per cuocere e diventare una crema.

Ma ecco il trucchetto in più

E non è assolutamente necessario aggiungere acqua. Difatti mettendo il coperchio sulla casseruola, sarà la stessa zucca a rilasciare l’acqua che contiene. Trascorso questo tempo, otterremo una crema ottima da degustare come contorno.

Possiamo, una volta raffreddata, congelare questa cremina che all’occorrenza potrà essere utilizzata non solo come contorno ma, proprio come il pesto, anche per condire la pasta.