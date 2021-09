Le nostre case e i luoghi di lavoro sono pieni di prodotti per la pulizia domestica. Detergenti, detersivi, sgrassatori, ammorbidenti, prodotti per la pulizia del vetro. La gran parte è composta da sostanze chimiche molto lontane dall’essere naturali o, spesso, rischiose da utilizzare. Ed è lo stesso Istituto Superiore della Sanità a dare delle precise istruzioni sulla composizione e sul trattamento di alcune di queste sostanze.

Quindi, bisogna fare attenzione a questi prodotti detergenti per la casa perché potrebbero essere pericolosi per la salute. Infatti, è sempre importante leggere con attenzione le istruzioni riportate in etichetta. Tuttavia, questo non protegge totalmente da possibili effetti dannosi sulla salute. Soprattutto, i più esposti sono coloro che soffrono di dermatiti, allergie e altre patologie della pelle. Vediamo, allora, quali sono le sostanze più pericolose e come proteggersi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Attenzione a questi prodotti detergenti per la casa perchè potrebbero essere pericolosi per la salute

Tra le tante componenti dei detergenti più comuni i principali sono i sequestranti di durezza e i tensioattivi. I primi sono presenti principalmente nei detersivi per il bucato. Diminuiscono la durezza dell’acqua e favoriscono l’azione dei tensioattivi. E proprio questi ultimi sono quelli che sollevano più problematiche. I tensioattivi si distinguono in non ionici, cationici e anionici.

Gli ionici rimuovo molti tipi di sporco soprattutto grasso. I cationici sono principalmente degli ammorbidenti. I tensioattivi anionici, invece, sono più diffusi per bucato, lavaggio piatti a mano e pulizia superfici. Producono molta schiuma e eliminano grande parte dello sporco. L’etichetta deve riportare, tra le varie informazioni: la concentrazione di tensioattivi se superiori a 0,2%, la presenza di sostanze corrosive per la pelle, metanolo o diclorometano.

Tra i componenti più corrosivi e a rischio in caso di ingestione o contatto troviamo i tensioattivi anionici, alcuni conservanti e gli acidi presenti in disincrostanti e disgorganti. Abbiamo detto che una concentrazione maggiore o pari al 3% di tensioattivi determina un prodotto corrosivo. La pericolosità di un preparato è espressa con simboli standard. Uno è la Croce di Sant’Andrea che ha la forma di una “X” nera. Generalmente si esplicita anche cosa fare in caso di contatto con occhi o pelle.

Errori da non fare

Per ridurre qualsiasi rischio, tra le regole generali per prodotti pericolosi o meno troviamo:

mai rimuovere l’etichetta di un prodotto;

mai miscelare o travasare un prodotto in un altro contenitore.

Per essere più sicuri, esiste una sezione dedicata all’Archivio dei preparati pericolosi dell’ISS. Ricordiamo che le sostanze potenzialmente nocive si possono trovare anche in spray disinfestanti, detersivi disinfettanti e spray profumati per ambienti.

Approfondimento

Mai più detersivi chimici per vestiti e pavimenti con questa ricetta ecologica e casalinga