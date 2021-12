Un outfit senza gioielli o accessori è un po’ come il Natale senza la tanto attesa frittura di pesce. L’accessorio giusto riesce a dare la svolta al look e a completarlo. Impossibile, insomma, non rimanere al passo con i tempi e con le ultime tendenze. Per esempio, questo gioiello apprezzatissimo anche da Lady Diana spopolerà per tutto il 2022 sia sul collo che fra i capelli per la sua versatilità. Si tratta di una vecchia conoscenza, perché questa collana già famosissima negli anni ’90 fu un vero must anche dello scorso anno. Nel 2022, però, bisognerà puntare su precisi modelli e sulla collana con queste caratteristiche.

Un unico accessorio tanto per i capelli che per incorniciare il viso

Le mode in fatto di gioielli corrono veloce almeno quanto quelle di abiti e scarpe. Non solo collane e orecchini, ma anche anelli, spille, cerchietti gioiello per capelli e così via. È incredibilmente difficile resistere a questi 5 gioielli super trendy del momento per donne di ogni età.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Molte non lo sanno, ma esistono tutta una serie di gioielli che stanno benissimo su donne adulte e un po’ meno sulle ragazze. Per esempio, questi sono i gioielli che ogni donna dovrebbe indossare dopo i quaranta anni.

La vera particolarità dell’ultimo gioiello che parte alla conquista del 2022 è, però, che donerebbe tanto a ragazze che a donne mature. Non è un caso che la bellissima Lady Diana fece di questo gioiello un po’ il suo marchio di fabbrica. E fu proprio lei a scegliere di portarlo fra i capelli.

Questo gioiello apprezzatissimo anche da Lady Diana spopolerà per tutto il 2022 sia sul collo che fra i capelli

Stiamo parlando, ovviamente, della collana choker, ovvero di un girocollo normalmente scuro e “a nastro” che davvero tantissime hanno indossato negli scorsi anni. E non è un errore nemmeno indossarla già durante le feste, a patto di seguire queste precise istruzioni.

D’estrema tendenza e dal sapore vintage è il choker di perle come quello sfoggiato da Vivienne Westwood. Un choker tempestato di cristalli e piccoli gioielli è, invece, la scelta perfetta anche per queste feste. È possibile giocare con i colori e, quindi, optare per modelli colorati. Oppure, l’effetto bling bling, ovvero cristalli color oro o argento super vistosi. Il Brand Zara, per esempio, propone moltissime varianti di girocollo gioiello a prezzi super convenienti.

E, per un aspetto originale e unico, è possibile scegliere d’indossare il choker fra i capelli o sulla fronte, come fece la coraggiosa Lady D.

Approfondimento

Basta capelli biondi o castani perché è questa la tinta più naturale per donne adulte.