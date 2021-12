Il teatro è un luogo magico, spesso sconosciuto, ma affascinante. Vi si possono trovare parecchie tipologie di persone tra il pubblico, le maestranze e gli attori. La sua storia è millenaria e costellata di tradizioni e leggende. Considerato immortale, il teatro ha una storia lunga che si è adattata allo scorrere del tempo. Nonostante la propensione verso la modernità alcune tradizioni sono rimaste immutate. Se ci consideriamo spettatori attenti, allora potremo notare una curiosa particolarità.

Arredi, costumi e scenografie

Il teatro è composto da molti elementi fisici e non solo. Vi sono gli arredi dei luoghi, le scenografie nel palcoscenico e i costumi degli attori. Questi dettagli, insieme a tanti altri, compongono la scena.

Siamo, quindi, arrivati in teatro, per assistere ad uno spettacolo e abbiamo indossato un vestito nuovo per l’occasione, ma siamo convinti di aver scelto il colore giusto? Infatti, esistono non solo tradizioni e vecchie credenze, ma anche regole che tutti dovrebbero applicare, non solo gli addetti ai lavori. Il nostro vestito potrebbe anche essere il più bello che abbiamo nell’armadio, ma se qualcuno ci chiedesse di cambiarci?

Se prestiamo attenzione scopriremo che questo colore non si usa mai in teatro

Siamo in un teatro all’italiana, una volta preso posto, si spengono le luci della sala e magicamente si entra in scena. I nostri occhi, concentrati sul palcoscenico e trasportati dagli attori nel focus dell’opera, noteranno la mancanza del colore viola. Il viola è un colore che piace a tante persone ed è molto presente nella moda di oggi, ma se prestiamo attenzione scopriremo che questo colore non si usa mai in teatro. Chiediamoci, quindi, il perché.

La risposta ha origini antiche ed è rimasta immutata negli anni. Il viola nella tradizione cattolica è il colore dei parametri liturgici usati durante la Quaresima. In questo periodo dell’anno gli spettacoli erano vietati e ciò significava un mancato guadagno per attori e maestranze. Per questo motivo il Viola è considerato, in teatro, portatore di sfortuna. Sarà infatti impossibile trovarlo nelle scenografie, nei costumi degli attori così come nell’impianto illuminotecnico. Anche nei palcoscenici più complessi, come quelli del teatro dell’opera, potremo notare che non vi sono elementi di questo colore. Così come non sarà mai presente negli arredi, nei tendaggi o anche negli uffici.

Ma non è solo il teatro in Italia ad avere colori proibiti, infatti, anche nel teatro spagnolo, o russo, o inglese esistono tonalità vietate.