La Redazione di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa intende fornire una piccola guida a tutte le donne un po’ lontane dall’ebrezza dei vent’anni. Questa mini-guida è per le donne che però vogliono ancora risplendere senza passare inosservate, seppur con eleganza. Questi sono i gioielli che ogni donna dovrebbe indossare dopo i quaranta e gli errori di stile in cui non peccare in fatto di accessori.

Il troppo stroppia

Quando una donna è prossima ai 50 anni o li ha superati da un pezzo, è buona norma iniziare a non strafare con gli accessori. In questi casi vale sempre la regola del “less is more”, ovvero “meno è meglio”. Indossare tanti accessori, anche troppo vistosi, è un blando tentativo di apparire come ragazzini. Purtroppo questo non fa altro che invecchiare di più la figura. Sempre meglio scegliere un solo gioiello (magari appariscente) e optare per nient’altro.

La giusta collana

Come la Redazione spiega in questo precedente articolo, il collo è una delle zone in cui il trascorrere degli anni è più evidente. Allora non bisogna attirare troppo l’attenzione sul collo e focalizzare invece questa nei propri punti di forza.

Se il viso è, ad esempio, abbastanza giovane e la pelle sufficientemente distesa, consigliamo d’indossare degli orecchini o dei bracciali. Per outfit in cui la collana è indispensabile, suggeriamo una catenina più lunga e un gioiello centrale, che cada poco dopo l’altezza del décolleté.

Il bracciale perfetto

Bracciali, collane e orecchini, è vero che sono questi sono i gioielli che ogni donna dovrebbe indossare dopo i quaranta. A fare la differenza sono però dimensioni e colori. Consigliamo di evitare il color oro, che tende sempre a conferire un’aria di vissuto.

Meglio prediligere bracciali in argento e con qualche brillantino, per rinfrescare il look, ma con discrezione. Mai indossare più di 2 o 3 bracciali contemporaneamente, per le stesse motivazioni già spiegate.

L’anello ideale è la fede nuziale

Il giusto anello è sempre la fede nuziale (o qualcosa di simile per chi non è sposata), da abbinare magari a un grazioso anello veretta. L’abbinamento è classico e chic, sempre molto elegante e con la giusta discrezione.

L’occhiale da sole

Questo è un accessorio sempre trascurato, ma utile per sopperire alla mancanza di gioielli e per nascondere le rughe e i segni di qualche nottata insonne. Un modello grande e non troppo scuro sarà la scelta migliore anche dopo i cinquanta.