Gli accessori servono a completare ogni look come una ciliegina su di una buonissima torta. Questi sono capaci d’impreziosire anche il look più semplice che esista. Imparare a usarli farà certamente la differenza in qualsiasi beauty look. Una buona base di partenza potrebbe essere già capire se valorizzano maggiormente la propria persona più gli accessori oro o quelli argento.

Dopodiché, sarà difficilissimo resistere a questi 5 gioielli super trendy che valorizzano donne di ogni età, dalle più giovani alle più adulte. Ecco di quali incredibili accessori si tratta e come inserirli perfettamente nel proprio outfit.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dal sapore vintage a quelli più divertenti e colorati

Iniziamo da un must di quest’anno: le ispirazioni vintage. Specialmente durante quest’autunno è importantissimo rispolverare le vecchie cassettiere alla ricerca di piccoli gioielli dimenticati. Questo è di sicuro l’anno del “vintage inspired” e lo dimostrano anche gli orecchini con triplo cerchio.

Si tratta di 3 cerchi dorati sovrapposti, che formano un unico cerchio più spesso, super vintage. La chiusura è solitamente a clip, in modo da non pesare troppo sull’orecchio. Anche in questo caso, però, esiste una soluzione anche per gli orecchini che pesano e allungano i fori delle orecchie.

Sempre in tema di orecchini vintage, la seconda tendenza è l’orecchino con catena oro e bottone in pelle. Quest’ultimo è un bottone circolare in pelle, perfettamente aderente all’orecchio e che sostiene una catena circolare pendente color oro.

Ritornano pure i bangle ovali, bracciali rigidi color oro o argento, da portare sovrapposti a qualsiasi età.

Sarà difficilissimo resistere a questi 5 gioielli super trendy che valorizzano donne di ogni età

Una nuova tendenza sono anche i gioielli funny e colorati. Questi servono a portare un po’ di colore e contrastare il grigio dell’autunno. Quello tra i colori pastello e l’oro è un autentico abbinamento, super fantasioso e anche veramente glamour. È possibile portare una ventata di colore anche sugli charm, da appendere alle collane girocollo o ai bracciali con catene.

L’ultima tendenza è, infine, la collana snake, un girocollo rigido, molto simile a un collare. Questo è perfetto sopra abiti completamente accollati, ma anche per impreziosire dei semplici dolcevita. L’importante sarà collocarli alla giusta distanza dal viso, per non accorciare le proporzioni del collo e schiacciare visivamente il viso.