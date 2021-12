Gli esseri umani hanno cominciato a vestirsi per ripararsi dal freddo. Continuiamo ancora a farlo con questo scopo, ma indubbiamente la questione riguardante l’abbigliamento, nel corso degli anni, ha sviluppato una maggiore complessità.

Non è più solo un fatto di salute e di sopravvivenza, ma anche di gusti e di moda. Nei periodi più freddi cerchiamo sì capi caldissimi, ma anche di tendenza. L’occhio in ogni stagione, d’altronde, vuole la propria parte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Fortunatamente, la moda ci suggerisce sempre vari modi per conciliare calore e stile. Come abbiamo già visto con questo caldissimo e comodo capospalla in varianti colorate adatto a 20 come a 60 anni.

Oltre a dolcevita e cardigan sta spopolando questo capo anni ‘90 chic e morbido che valorizza ogni fisico

A dettare la moda per ogni stagione, solitamente, sono passerelle, grandi marchi ma anche lo stile di vip e influencer.

Mantenendo su questi un occhio attento, il nostro stile sarà sempre azzeccato e in. Inoltre, potremmo selezionare i capi che troviamo più comodi e caldi, nonché che si sposino meglio con quello che è il nostro look. Ve n’è per tutti i gusti.

Tanti i capi che tornano in questo periodo e che stanno riscuotendo grande successo. Il dolcevita sta vivendo un vero e proprio boom. Anche i maglioni norvegesi e i lunghi blazer di lana sono sicuramente un must di questa stagione, ma non solo.

Vi è infatti un altro grande ritorno, particolarmente gradito a chi ama capi stilosi ma confortevoli. Stiamo parlando della soffice e avvolgente camicia di flanella a quadri.

Capo inizialmente tipico dei boscaioli, ha esteso il proprio fascino sempre più su ambedue i sessi. Negli anni 90’ però acquista un intramontabile stato iconico come identificativa del panorama musicale grunge.

Come indossare la camicia di flanella a quadri

I quadri della camicia possono avere colori davvero variabili. Si va dal nero abbinato a tinte accese o pastello, a più tonalità sovrapposte in un gioco di scacchi e linee.

La camicia di flanella torna in auge come sostituta del cardigan, indossata aperta sopra maglie e t shirt, ma non solo. La si porta anche chiusa come qualunque altra camicia.

Ha il grande merito non solo di riscaldare, grazie al tessuto doppio, e di essere comoda, ma anche di prestarsi bene a tutte le forme, dato il modello ampio e morbido.

Abbinata a jeans larghi, come il modello boyfriend, e agli anfibi, diventa un look grintoso e rock.

Soprattutto nel caso di jeans strappati, ma in quel caso converrà indossare delle calze color carne al di sotto. Potremmo poi combinarla anche con questi pantaloni comodi che stanno bene a tutti e si indossano infrangendo un tabù.

Essendo lunga e larga, la si può inoltre indossare anche come mini dress. Un unico capo che si presta per tanti look e tante donne diverse, ma con un punto in comune: quello di essere sempre di tendenza.

Infatti, oltre a dolcevita e cardigan sta spopolando questo capo anni ‘90 chic e morbido che valorizza ogni fisico.

Approfondimento

Non il maculato o il rosso, sono questi i colori di tendenza per abiti, accessori e scarpe da indossare alle feste