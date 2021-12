La giusta colorazione per capelli è in grado di far sembrare una donna più giovane o molto più adulta. L’arte della colorazione dei capelli è importante tanto quanto un perfetto taglio.

Esiste anche chi, però, per scelta personale o per una propria credenza, sceglie di non tingere i capelli e di puntare sulla propria colorazione naturale. Questa novità in fatto di colorazione per capelli promette di mettere d’accordo proprio tutte.

Dunque, basta capelli biondi e castani perché è questa la tinta più naturale che spopola fra le donne adulte, promettendo un risultato incredibile. Ecco quali donne dovrebbero scegliere questa colorazione e come sfoggiarla al meglio.

Questo colore rende la chioma visivamente più piena e folta. Chi ha problemi di questo tipo può, però, dare volume a chiome lisce e fine con 10 trucchetti da conoscere subito.

Il colore non colore che conquista sempre più donne sopra gli anta

Qualcuno lo chiama “colore non colore” perché il Silver Glow è un grigio naturale tutto da scoprire. Si tratta di un rivitalizzante per chiome segnate dal tempo e capelli naturalmente grigi o bianchi.

Se una volta bisognava fare di tutto per nascondere i capelli grigi, oggi la tendenza è a valorizzarli ancora di più. Questo libera sempre più donne dall’incubo di dover coprire costantemente la ricrescita, che torna ogni mese come una costante.

In molti casi non si tratta propriamente di una tinta, ma di un trattamento che fa risplendere il color argento dei capelli naturali. Questo aiuterebbe anche a evitare la fastidiosa comparsa di sfumature gialle che si accompagnano naturalmente al grigio. Ma non finisce qui.

Diciamo basta capelli biondi e castani perché è questa la tinta più naturale che spopola fra le donne adulte

Chi dovrebbe scegliere questo colore? Tendenzialmente tutte le donne con capelli naturalmente bianchi o grigi. Perché la vera specialità di questa colorazione è che è possibile tornare al proprio colore in pochissimo tempo. Dopo qualche lavaggio l’effetto del Silver Glow scomparirà, lasciando i capelli liberi di tornare alla propria tonalità di partenza.

Il gioco tra grigi e bianchi crea tridimensionalità alla chioma, assicurando anche più volume ai capelli sottili. A questa colorazione è possibile abbinare un bob medio come questo. La paladina di questo colore è l’iconica Jane Fonda che, in poco tempo, passa da un biondo a un bellissimo capello grigio luminoso di tendenza.

Approfondimento

Serve a volumizzare i capelli sottili questo meraviglioso taglio ogni età.