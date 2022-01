Non c’è niente di meglio che riscaldare queste fredde giornate invernali con piatti caldi, avvolgenti e ricchi di gusto.

I risotti, ad esempio, sono un vero asso nella manica durante la stagione più gelida dell’anno. Cremosi, caldi e soprattutto golosi, fanno felici grandi e piccini in un solo colpo.

Un piatto molto apprezzato in tutto il Mondo che rappresenta anche un fiore all’occhiello della cucina italiana tradizionale. Tantissime sono le ricette di risotti che possiamo portare in tavola, grazie alla versatilità del riso che si sposa con tantissimi ingredienti. Insomma, grazie al riso sarà possibile creare dei primi piatti sempre sfiziosi e appetitosi.

Consigli di cucina

Sul riso avevamo già parlato in precedenza, suggerendo, ad esempio, le 3 regole d’oro per cucinare il riso basmati in modo impeccabile.

Chi ama il riso dovrebbe assolutamente conoscere anche queste 3 semplici mosse per preparare il riso soffiato fatto in casa. La colazione prenderà una nuova piega con questo metodo geniale.

Chi, invece, è alla ricerca di un risotto facile, buono e non troppo pesante è nel posto giusto.

Prima di svelare la ricetta di oggi, una vera bontà che farà leccare i baffi, ecco anche un altro suggerimento utile. Con la verza, infatti, si può preparare un risotto spettacolare. Buono, facile e senza l’aggiunta di burro o di vino. La ricetta è da provare assolutamente!

Questa sera è il turno di un’altra ricetta davvero squisita che si fa mangiare senza troppi sensi di colpa.

Infatti, questo è il risotto cremosissimo senza burro e senza soffritto perfetto per un primo piatto più leggero pronto in 20 minuti

Ecco tutto l’occorrente per 4 persone

Ingredienti

350 grammi di riso Carnaroli;

100 grammi di parmigiano reggiano;

50 grammi di formaggio spalmabile;

500 millilitri di acqua;

1 cubetto di dado vegetale.

Procedimento

Innanzitutto bisognerà far scaldare l’acqua e far sciogliere il dado al suo interno. Poi, inserire in una pentola dai bordi alti il riso coperto da uno strato di brodo.

A fuoco lento far ammorbidire il riso per 5 minuti. Successivamente, aggiungere il formaggio spalmabile e pian piano anche un altro po’ di brodo vegetale. Poi, il parmigiano grattugiato.

A questo punto non resterà altro che mantecare il risotto. Mescolare e continuare con la cottura a fuoco medio. Aggiungere poco alla volta tutto il brodo.

Una volta cotto, il risotto andrà servito caldo e con una spolverata di parmigiano per un tocco più goloso.

Dunque, senza dubbio questo è il risotto cremosissimo senza burro e senza soffritto perfetto per un primo piatto più leggero pronto in 20 minuti.