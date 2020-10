Da sempre considerata il pasto più importante della giornata, la colazione è effettivamente il momento in cui dovremmo ricaricare in nostro corpo dell’apporto calorico necessario per affrontare l’intera mattinata, senza andare sotto sforzo. Molteplici le tipologie di colazioni possibili e tutti ma proprio tutti possono gustare il primo pasto a seconda delle proprie esigenze.

Una bella tazza di latte con i cereali rappresenta l’emblema della colazione all’italiana dei più piccoli. Ma quante volte siamo costretti a fare lunghe file al supermercato per acquistare i corn flakes preferiti dai nostri ragazzi? La scelta, poi, diventa anche più lunga se si considerano gli ingredienti e la qualità del prodotto che stiamo portando a casa. Senza contare la spesa economica di questa operazione ripetuta nel tempo. Un’ottima soluzione potrebbe essere quella di preparare direttamente a casa la vostra colazione. Come? Partendo da questa ricetta del riso soffiato fatto in casa che vi proponiamo di seguito. La preparazione è molto semplice.

Riso soffiato fatto in casa in tre semplici mosse per una colazione coi fiocchi

Per prima cosa, lasciate 200 g di riso in acqua per circa 10 minuti, poi sciacquatelo sotto l’acqua corrente ed inseritelo in una pentola. Aggiungete 400 ml d’acqua e fate cuocere a fiamma bassa per circa mezz’ora. Aggiungete un pizzico di zucchero.

Come asciugare il riso

Per avere un riso soffiato coi fiocchi, i chicchi dovranno asciugarsi su un foglio di carta assorbente. Il tempo di asciugatura naturale sarebbe di 1 giorno ma se non avete il tempo per attendere così tante ore, passate in forno a 50° C per almeno 5 ore. Questo passaggio è abbastanza lungo ma ne varrà la pena.

Cottura

L’ultimo passaggio è la tostatura del riso che viene fatta per 2 ore a 135° in forno già caldo. Prima di infornare, però, ungete la teglia con una filo l’olio oppure con una piccola noce burro. A fine cottura, il vostro riso dovrà solo raffreddarsi e sarà pronto da gustare.

Potete arricchire il vostro riso soffiato con il cioccolato fondente. Fate sciogliere 50 g di cioccolato a bagnomaria e poi versate a filo sopra i vostri chicchi di riso soffiato fatti in casa. Sarà una vera e propria goduria.

