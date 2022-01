É questo il cremosissimo risotto senza vino e burro che vale oro per sentirsi più leggeri dopo le feste

Dopo l’ultimo weekend delle festività natalizie molti italiani diranno addio alle grandi abbuffate per fare spazio a piatti più semplici e leggeri.

Il mese di gennaio è da sempre il periodo il cui l’animo umano pullula di buoni propositi. Si va alla ricerca di un lavoro che sollevi le finanze, oppure di una dieta sgonfia pancia.

Si comincia a fare attività fisica per smaltire i chili di troppo accumulati tra Natale e Capodanno. Non sempre, infatti, si riescono a contare le calorie ingerite. Inoltre, appare difficile capire come eliminare i grassi in eccesso in modo veloce. Ecco, ad esempio, quanto bisognerebbe camminare o correre per smaltire un piatto di legumi o pasta condita.

Insomma, mantenersi in salute significa anche svolgere attività fisica in modo costante e cercare di mangiare sano. Questo non significa accontentarsi di insalate scondite e piatti ultra dietetici. Oggigiorno, infatti, il mondo dell’healthy food si è arricchito di tantissime pietanze gustose e utilissime per la dieta e la salute in generale.

Ad esempio, bisognerebbe unire questi 2 alimenti amatissimi e di stagione per un piatto cremosissimo, caldo e con zero colesterolo.

Ridurre i condimenti è un altro piccolo passo per mantenere sotto controllo il nostro stato di salute. In pochi lo dicono ma con questi semplicissimi trucchetti si può cucinare senza sale e senza rinunciare al gusto.

Dunque, qualche accorgimento permetterà di portare in tavola piatto buoni senza troppi sensi di colpa. Per chi ama i primi piatti come i risotti ma non vuole appesantirsi troppo potrebbe trovare molto utile questa ricetta facile e light.

Difatti, è questo il cremosissimo risotto senza vino e burro che vale oro per sentirsi più leggeri dopo le feste

Impossibile non sfruttare la verza in cucina. Un prodotto di stagione buono e ricco di proprietà nutrizionali. Dunque, perché non preparare un cremoso risotto senza vino e senza burro?

Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

500 grammi di verza da pulire;

250 grammi di riso;

750 grammi di brodo vegetale bollente + acqua bollente q.b. (da aggiungeresolo se il brodo si asciuga troppo rapidamente);

1 scalogno;

50 grammi di parmigiano;

30 grammi di olio e.v.o.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Innanzitutto staccare ed eliminare le foglie più esterne della verza, poi tagliare il resto delle foglie a striscioline. Inserirle in una ciotola con acqua fredda e lasciarle in ammollo per 30 minuti. Poi, sciacquarle e scolarle.

A questo punto in una pentola, dal bordo leggermente alto, far appassire lo scalogno tagliato a cubetti insieme ad un filo d’olio. Poi, unire la verza e far cuocere a fuoco medio per 5 minuti. Dopo, aggiungere il brodo poco alla volta fino a coprire la verza. Lasciar cuocere per 15 minuti, mescolando ogni tanto.

Intanto, versare il brodo restante in un’altra pentola e far bollire. Poi, aggiungere il riso e lasciarlo cuocere. Se serve aggiungere l’acqua bollente per allungare il brodo. A metà cottura unire la verza, mescolare e far mantecare aggiungendo anche il parmigiano e il pepe. Far terminare la cottura ed ecco svelato perché è questo il cremosissimo risotto senza vino e burro che vale oro per sentirsi più leggeri dopo le feste.