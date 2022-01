Solitamente, quando ci decidiamo a ripulire la cucina da cima a fondo, facciamo anche piazza pulita di vecchi ingredienti aperti e inutilizzati o di prodotti scaduti. Non ci rendiamo conto dell’enorme spreco, perché acquistiamo cose che lasciamo in dispensa per mesi e addirittura anni.

Il risultato è quindi una montagna di roba da buttare via, ancora impacchettata e immacolata. Tra le varie cose che non sempre prepariamo e che scordiamo negli scaffali ci sono le infinite bustine di tè, tisane, infusi già pronti.

Ci ripromettiamo di consumarle al più presto, ma poi non lo facciamo e rimangono negli armadietti per molto tempo. Se abbiamo superato la data di scadenza, evitiamo di bere i vari infusi ma cerchiamo di dargli nuova vita.

Come utilizzare le bustine di tè e tisane scadute in questi modi alternativi e pratici, utili per casa e giardino

Sono tante le cose che possiamo trasformare, il bicarbonato, l’aceto, il latte sono ingredienti multiuso, efficaci per la cura della casa e del bucato. Anche in questo caso le nostre bustine potranno diventare elementi utili in vari ambiti.

Mettiamole di lato e riutilizziamole prima di tutto in giardino. Recuperiamo l’interno, quindi le varie foglie triturate ed eliminiamo il resto, in questo modo potremo aggiungerlo al compost o direttamente per fertilizzare il terreno.

Le erbe contenute hanno un odore sgradevole per insetti e formiche, distribuiamole vicino le piante per tenerli lontano in modo naturale.

Oltre ad essere utili all’orto e alle piante, sono efficaci per detergere alcune parti della casa. Versiamo l’interno delle bustine in un contenitore spray con l’acqua calda per pulire alla perfettamente i vetri e rimuovere aloni, con una pezza, poi, togliamo le tracce. Utilizziamo lo stesso composto per far sparire le impronte e l’unto da maniglie e armadi.

Per il corpo

Aggiungiamo tè e tisane come ingrediente per comporre scrub per il corpo o fredde per sgonfiare gli occhi gonfi, ma anche per dare riflessi ai capelli. Infatti, se si tratta di infusi a base di camomilla, potremo usarli per trattare i capelli chiari, con un semplice impacco. Mentre le erbe scure come liquirizia e tè nero, potrebbero donarci dei riflessi naturali e leggeri.

Tra i tanti utilizzi, possiamo anche tenerli nel lavello della cucina, perché eliminano completamente la puzza di pesce, aglio e cipolla dalle mani, basterà sfregare le bustine per un minuto circa e poi risciacquare.

Ecco, dunque, come utilizzare le bustine di tè e tisane scadute in questi modi alternativi e pratici utili per casa e giardino, che renderanno certe attività molto più semplici.