Non sempre nelle passerelle notiamo nuovi capi d’abbigliamento, spesso le mode si ripetono e propongono vecchi modelli rivisitati o meno. Ci sono degli evergreen che non dovrebbero mai mancare nei nostri armadi, come leggings, camice, sciarpe, che sono semplici da indossare.

D’inverno, il vero protagonista è il cappotto, deve essere caldo e pratico e deve adattarsi alle nostre forme. Ci sono modelli più giovanili, più adatti ai teenagers o versatili, che vano bene a tutte le età. L’intramontabile e classico cappotto cammello, infatti, non può che conquistare tutti, possiede un fascino indiscutibile dai toni retrò.

Antico quasi un secolo è stato un fedele compagno delle dive di Hollywood che lo hanno indossato con grande maestria, facendolo diventare un capo di culto. Negli anni ha subito delle variazioni, trasformandosi nelle alternative più corte, a portafoglio, doppio petto, più aderenti o maxi.

Come abbinare il cappotto color cammello lungo o corto per valorizzare il fisico e lo stile a 30 e 50 anni

Il punto di forza di questo accessorio è sicuramente la versatilità, possiamo indossarlo praticamente in ogni occasione. Dalle serate eleganti agli aperitivi con amici, ma anche per fare la spesa e svolgere le attività quotidiane.

È tremendamente comodo e avvolgente, alcuni modelli sono anche perfetti per nascondere i rotolini in eccesso, facendoci sentire delle star.

Il colore tipico permette di sfruttarlo in vari abbinamenti, soprattutto con le tonalità della terra, ma anche il blu, nero o rosso.

In linea generale il cappotto lungo è più adatto alle uscite serali, mentre la versione corta sembra essere privilegiata durante il giorno, ma non è una regola insindacabile.

La linea ad “A”, che si chiude a vestaglia, esalta i fisici anche più formosi, mentre quelli dritti sono consigliati per chi è più magro. Il maxi o teddy è un vero jolly, sta bene a tutti e ringiovanisce, abbinato a gonne larghe plissettate o a semplici jeans, l’effetto finale è di grande tendenza.

Con cosa indossarlo

Non è difficile capire come abbinare il cappotto color cammello lungo o corto per valorizzare il fisico e lo stile a 30 e 50 anni. I colori beige, bianco e marroncino sicuramente sono i primi che verrebbero in mente, effettivamente donano un look sofisticato e affascinante.

In ugual modo anche pantaloni o gonne nere, potrebbero dare maggiore carattere all’outfit.

Ma non faremo brutte figure neanche se indosseremo vestiti a fantasie floreali o colorati.

Largo alla creatività con le scarpe, scegliamo quelle da ginnastica, stivali alti, anfibi, decolté, comodi mocassini, tronchetti, Mary Jane semplici e raffinate.

Proteggiamo il collo con una grossa sciarpa di lana che riprenda il colore dell’outfit o delle scarpe.

Diamo l’ultimo tocco di stile con una borsetta a tracolla o a spalla, piccola o grande a seconda delle nostre esigenze.