Dopo la pausa forzata per i lockdown si è tornati a viaggiare e muoversi anche fuori dall’Italia. Sul sito del Ministero della Salute c’è una lista aggiornata dei Paesi dove si può accedere con il Green pass, con e senza quarantena.

Si tratta degli Stati di lista C e di quelli di lista D. Chi deve partire, farà bene a organizzarsi, visto che le ferie invernali sono vicine e che in molti desiderano potersi svagare per qualche giorno in mete turistiche speciali e indimenticabili.

Non tutti ne hanno la possibilità, ma stupirà molti sapere che fare un viaggio esotico su spiagge paradisiache può essere alla portata di tante tasche. Dall’Oceano Indiano ai Caraibi, le destinazioni riaperte al turismo sono tante.

Si può scegliere di rilassarsi sotto il sole delle Mauritius o andare alla scoperta della vivace repubblica Dominicana, oppure fare immersioni su un’isola delle Maldive o alle Seychelles. Non ci vuole molto per capire che questo è il regalo natalizio più desiderato da tutti per scaldare l’inverno e dimenticarsi della routine quotidiana. Ecco allora le mete selezionate per i Lettori.

Mete da sogno

Vulcani, spiagge da sogno, shopping. Mauritius è un paradiso immerso nell’Oceano Indiano che accontenta tutti. Se si desidera cominciare l’anno in totale relax, ci si può coccolare in uno dei tanti resort che costellano l’isola.

Per chi non sa stare lontano dai negozi, basterà fare un’escursione a Port Louis: sul lungomare Caudan si possono trovare firme internazionali a prezzi scontati. Per chi va a caccia di tesori naturali, ci sono le cascate, la Terra dei sette colori e l’Isola dei Cervi.

Tra le spiagge, da non perdere la Trou-Aux-Biches e la Grand-Bale: entrambe sulla costa settentrionale, per scatti da cartolina.

Tra l’Oceano Atlantico e il mare dei Caraibi, la Repubblica Dominicana offre quattrocento chilometri di spiagge balneabili tra le più belle al Mondo. Inoltre, parchi nazionali, catene montuose e fiumi sono l’ideale per chi vuole avventurarsi nella natura. Infine, non bisogna perdere l’occasione di scoprire come viene prodotto il cioccolato in una delle tante piantagioni di Puerto Plata.

Le Seychelles sono una meta ideale per tutta la famiglia. Ben 115 isole sparse nell’Oceano Indiano che permettono una vacanza al mare perfetta per tutti: non solo le famiglie ma anche le coppiette, meglio ancora se in luna di miele.

Nominare tutte le mete sarebbe un’impresa ardua: le tre isole delle Seychelles più grandi e celebri sono Mahé, Praslin e La Digue. Qui ci sono alcune selle spiagge più belle al Mondo.