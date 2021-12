Quando si avvicinano le festività, tutti cominciamo ad arrovellarci per riuscire a capire quale sia il regalo più adatto per le persone importanti per noi. Alcuni sono davvero facili da scegliere, ma per altre persone non si sa proprio dove andare a parare. Ecco allora che la corsa ai regali può trasformarsi in un’attività davvero stressante. Per questo, finiamo per affidarci ai soliti regali, anche quando non abbiamo idea se possano piacere al loro destinatario. Ma cosa scegliere? Non solo creme e gioielli, ecco cosa regalare ad amici e parenti in base al loro segno zodiacale.

Segni di fuoco

Quelli nati sotto il segno dell’Ariete sono precisi e testardi. La cosa migliore è puntare su un oggetto estremamente essenziale e pratico. Qualcosa che abbia un’utilità all’interno della specifica routine della persona, come dei cosmetici che rientrino nel loro rituale quotidiano di bellezza.

Anche per il Leone non è semplice trovare il regalo perfetto. A volte la cosa più saggia da fare è chiedere direttamente a loro cosa vogliono, non si faranno certo problemi a rispondere. Altrimenti, prediligiamo oggetti personalizzati e che rimandino ai bei momenti passati insieme.

Il Sagittario è in continua evoluzione ed è sempre pieno di interessi. Quindi, scegliamo un regalo che si allinei con le sue passioni del momento. Probabilmente, un corso o un’esperienza che rientri nei suoi interessi è la scelta migliore.

Segni di terra

Anche per il Toro è meglio scegliere un regalo molto personale, che riesca a comunicargli l’attaccamento che lui stesso sente per noi. Ripercorriamo le nostre ultime conversazioni, ci daranno sicuramente spunto per la scelta del regalo. Ultimamente sta avendo problemi alla gola? Scegliamo un set di tisane e del buon miele.

Spesso quelli nati sotto il segno della Vergine sono attenti all’ambiente o all’alimentazione. Nel primo caso possiamo regalargli un albero nella foresta amazzonica per assorbire CO2. Nel secondo, possiamo regalargli l’abbonamento a delle scatole da ricevere mensilmente che contengono cibi salutari e nutrienti.

Il Capricorno, invece, è una persona pragmatica a cui piace divertirsi. Regalandogli un buono in un ristorante di lusso o un abbonamento nel suo locale preferito lo faremo felice. Possiamo optare anche per una bottiglia di liquore pregiato oppure un kit per produrli in proprio, come quelli molto gettonati per fare la birra.

Segni di aria

I Gemelli amano le novità, quindi regaliamo di qualcosa che difficilmente hanno visto o provato. Magari un set di decorazioni natalizie alternativo, magari di Star Wars o di peluche. Esistono poi molte subscription box che gli permettono di ricevere ogni mese snack o ricette da ogni parte del Mondo.

Chi invece nasce sotto il segno della Bilancia è spesso piuttosto vanitoso e bada molto all’aspetto fisico. In questo caso, cosmetici, accessori e gioielli sono la scelta più indicata.

Per l’Acquario non ci sono dubbi, regaliamogli un viaggio, un’esperienza da fare durante il viaggio o, in sostanza, qualunque cosa abbia a che fare con i viaggi. Anche una semplice giornata o fine settimana in una destinazione locale sarà ricevuta con entusiasmo.

Infine ecco i segni d’acqua. Lo Scorpione tende a prendersi molto sul serio e vuole che gli altri facciano altrettanto. Scegliamo quindi degli accessori che comunichino eleganza pur rimanendo pratici. L’importante, è che siano oggetti di qualità.

Per chi nasce sotto il segno del Cancro invece scegliamo un regalo tecnologico o uno che abbia a che fare con la cura del corpo. Niente fronzoli, solo praticità.

Per i Pesci puntiamo con sicurezza sui ricordi, magari scegliendo una cornice che contenga una foto importante oppure dei bracciali gemelli come simbolo per rimanere sempre uniti.