Le verdure tipiche della stagione invernale sono molte, ma purtroppo alcune di loro sono considerate poco appetitose.

Un classico esempio sono broccoli, cavolfiore ed anche la verza. Questi sono poco amati sia dai grandi sia dai più piccoli, ma in realtà renderli golosi può essere davvero molto semplice.

Oggi vogliamo concentrarci proprio sui broccoli e suggerire un’idea sfiziosa per trasformarle in verdure ghiottissime. Dunque invece di verza e cavolfiore, ecco come cucinare questi deliziosi broccoli al forno per un contorno originale che tutti ameranno.

Rimarremo sbalorditi nello scoprire quanto questi ortaggi possano trasformarsi in verdure ricche di gusto. Spesso basta soltanto una buona idea per cucinare dei semplici broccoli al forno e renderli davvero invitanti. Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere per scoprire gli ingredienti utili e tutti i passaggi.

Ingredienti

500 g di broccoli;

400 g di patate;

150 g di scamorza affumicata;

60 ml di latte;

50 g di formaggio grattugiato;

3 uova;

sale q.b.;

rosmarino q.b.;

salvia q.b.

Invece di verza e cavolfiore, ecco come cucinare questi deliziosi broccoli al forno per un contorno originale che tutti ameranno

Per iniziare, laviamo e puliamo i broccoli rimuovendo il gambo duro. Separiamo le cimette e tagliamole a pezzi. Mettiamo i broccoli in pentola e facciamoli sbollentare in acqua leggermente salata per circa 3 minuti. Scoliamoli e lasciamoli raffreddare.

Intanto, sbucciamo le patate e tagliamole a rondelle sottili. Laviamole e lasciamole in ammollo per qualche minuto in acqua fredda in modo che rilascino l’amido. In un recipiente mettiamo le uova e il sale. Sbattiamole con una frusta ed aggiungiamo il latte. Laviamo e tritiamo finemente le erbette ed uniamole al composto di uova e latte.

Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati, oleiamo una pirofila e scoliamo le patate. Aggiungiamo le patate alle uova e mescoliamole con un cucchiaio. Versiamo una parte di questo composto creando un primo strato. Aggiungiamo i broccoli e la scamorza affumicata tagliata a fettine. Versiamo le restanti patate e spolverizziamo un po’ di formaggio grattugiato.

Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi e, quando sarà ben caldo, inforniamo la pirofila. Facciamo cuocere broccoli e patate per almeno 35 minuti e sforniamo la pietanza.

Consigli

Per rendere ancora più delizioso il piatto, consigliamo di accompagnarlo con una buonissima salsa all’aglio molto semplice e veloce da preparare.

Mettiamo 50 grammi di yogurt bianco e 50 grammi di maionese in un recipiente. Tritiamo l’aglio usando uno schiaccia aglio ed aggiungiamolo al composto insieme al sale e ad un trito di erbette a piacere. Mescoliamo il tutto e serviamo la salsa come accompagnamento ai broccoli e patate al forno.

Approfondimento

Per pulire i broccoli eliminando velocemente vermi e parassiti bastano 2 insospettabili trucchetti che nessuno usa mai