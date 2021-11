Quando l’ora di cena si avvicina ma non si ha proprio idea di cosa portare in tavola, servirebbe davvero una bacchetta magica che faccia materializzare pietanze golose e già pronte per essere solo assaporate.

La verità è che non bisogna mai disperarsi, perché quando mancano le idee e scarseggia anche il tempo a disposizione alcuni trucchetti ci vengono sempre in aiuto.

Ad esempio, un grande alleato in cucina che può salvarci in ogni occasione è il famoso rotolo di pasta sfoglia. Un vero asso nella manica per preparazioni veloci e gustose.

Basti pensare alle innumerevoli e meravigliose preparazioni che si possono realizzare con un solo rotolo di pasta sfoglia.

Impossibile resistere, ad esempio, resistere a questa torta salata che rallegra le tavole autunnali e che sta facendo impazzire tutti.

Eccezionali alle feste e amatissimi dai bambini ma anche dagli adulti, questi sfiziosi rustici con würstel e pasta sfoglia per far contenti tutti in meno di 30 minuti.

In un altro articolo precedente avevamo, invece, parlato di come avere mantenere sempre friabile la pasta sfoglia anche se conservata in frigo o in freezer con questi semplici consigli.

Questa cremosissima torta salata salverà la cena e il portafoglio perché si prepara in 5 minuti con soli 5 euro

Insomma, inutile sottolineare quanto sia prezioso un rotolo di pasta sfoglia in casa. Fondamentale anche per la ricetta buona ed economica che stiamo per preparare insieme. Infatti, questa cremosissima torta salata salverà la cena e il portafoglio perché si prepara in 5 minuti con soli 5 euro.

Ecco, dunque, tutto l’occorrente per la torta salata più cremosa di sempre.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia (1,20 euro);

ricotta da 250 grammi (1,50 euro);

80 grammi di mortadella(2,10 euro);

1 uovo (0,30 euro);

1 pizzico di sale;

formaggio grattugiato, e una spolverata di pepe (facoltativi).

Ovviamente, i prezzi sono indicativi e variano in base alle zone d’acquisto dei prodotti, ma difficilmente si discosteranno molto dal totale indicato.

Procedimento

Innanzitutto, srotolare la sfoglia e adagiarla in uno stampo ricoperto da carta da forno. Far aderire bene la pasta sfoglia ai bordi. Bucherellare il fondo con una forchetta per evitare rigonfiamenti durante la cottura.

A questo punto, preparare il ripieno. In una ciotola schiacciare la ricotta con una forchetta e aggiungere la mortadella tagliata a cubetti. Salare e unire anche formaggio grattugiato e una spolvera di pepe se si gradiscono. Mescolare con cura e trasferire sulla pasta sfoglia.

Infine, arrotolare leggermente i bordi verso l’interno della torta e infornare. Far cuocere per circa mezz’ora alla temperatura di 180°C.