Non i soliti ingredienti per queste deliziose zucchine profumate all’amaretto

Spesso quando invitiamo qualcuno a mangiare da noi, siamo colti dal desiderio di coccolarlo con le nostre arti culinarie. Per questo quando ci sono ospiti, imbandiamo la tavola con cura, magari compriamo qualche fiore e alla fine ci mettiamo seriamente ai fornelli. Per soddisfare questa esigenza oggi spieghiamo come portare in tavola una deliziosa ricetta che sicuramente in pochissimi conoscono. Infatti, proponiamo non i soliti ingredienti per queste deliziose zucchine che hanno un elemento veramente particolare. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come portare in tavolo questo piatto che sarà veramente d’effetto.

Gli ingredienti per circa 2 persone

2 zucchine di medie dimensioni;

mezzo bicchiere di latte fresco intero;

4 cucchiai di parmigiano reggiano;

2 cucchiai di farina, preferibilmente 00;

10 gr di burro;

4 amaretti piemontesi;

noce moscata q.b.;

sale q.b.

In primis è necessario portare una pentola di acqua fino all’ebollizione e lavare le due zucchine, rimuovendo entrambe le estremità. A questo punto, salare l’acqua e tuffare al suo interno i due ortaggi. Lasciarle a lessare solo per 5 minuti affinché non risultino ancora troppo molli. Alla fine scolarle, aspettare qualche minuto per farle raffreddare e infine dividerle nel senso della loro lunghezza. Scavarle poi con l’aiuto di un cucchiaio in modo da ottenere due fori da farcire. Prendere la polpa e metterla in un colino a maglie strette per farle perdere l’acqua in eccesso.

Nel frattempo dedicarsi alla preparazione di una besciamella. Prendere quindi 10 grammi di burro e farli sciogliere dolcemente. A questi aggiungere poi 2 cucchiai di farina 00 e il latte nelle quantità indicate. Cominciare a mescolare bene con una frusta manuale e poi aggiungere il sale e la noce moscata. Prendere la polpa di zucchina e tritarla con l’aiuto di un buon coltello, inserendola all’interno della salsa appena ottenuta. Aggiungere poi del parmigiano. Infine, mescolare bene in modo da uniformare i sapori.

Riempire le barchette vegetali con questo composto. Inserirle all’interno di una teglia foderata di carta forno e poi sbriciolare sulla superficie gli amaretti. Metterle nel forno a 220 gradi per una ventina di minuti in modo da ottenere una bella crosta dorata. Le zucchine all’amaretto possono essere servite sia come contorno che come sfizioso antipasto.

