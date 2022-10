Involtini di zucchine buoni e leggeri con prosciutto crudo e mozzarella

Gli antipasti sono sempre un ottimo modo per spezzare la fame. E la ricetta che prepareremo oggi cade a pennello. È perfetta da gustare prima di un pranzo, una cena o anche semplicemente come aperitivo.

Utilizzeremo come base della nostra creazione uno dei migliori alimenti che la natura ci offre, cioè la zucchina.

Quando vogliamo tenerci in forma, ma con gusto, le zucchine sono il prodotto perfetto da scegliere. Queste, infatti, sono povere di calorie, ricche di minerali e liquidi, e promuovono la salute intestinale. Oltretutto sono gustosissime, e si sposano bene con tantissimi alimenti della nostra cucina.

Ne esistono di diversi tipi, da quelle classiche lunghe a quelle tonde, più chiare. Queste ultime sono ottime se farcite con il risotto allo zafferano e porcini, per un primo piatto ottimo per un pranzo in famiglia.

Oggi, invece, utilizzeremo le zucchine lunghe, per cucinare degli sfiziosi involtini ripieni. Mettiamoci subito all’opera per preparare la nostra ricetta.

Involtini di zucchine buoni e leggeri: ecco la ricetta

Per rendere il tutto più leggero e digeribile, griglieremo le nostre zucchine.

Prendiamo, quindi, 2 zucchine medie e iniziamo a prepararle nel seguente modo. Dopo averle lavate, le dovremo tagliare a strisce sottili, magari aiutandoci con un classico sbucciatore di verdure.

A questo punto, dovremo prendere una griglia, ungerla con dell’olio EVO e scaldarla sul fuoco.

Sistemeremo le nostre zucchine l’una vicina all’altra, e le faremo cuocere semplicemente da un lato e poi dall’altro. Quando saranno cotte, le posizioneremo in un piatto per farle raffreddare.

Ecco come preparare la farcitura

Per la farcitura delle zucchine, abbiamo pensato di creare un ripieno morbido, saporito e filante.

Tagliamo, quindi, una mozzarella grande a fettine. Prepariamo anche 5 cucchiai di gorgonzola e 120 grammi di prosciutto crudo.

In ogni fetta di zucchine, quindi, stenderemo una striscia di prosciutto crudo, una fetta di mozzarella, e un cucchiaino di gorgonzola.

A questo punto dovremo arrotolare ogni zucchina su se stessa, fermandola con uno stuzzicadenti.

Prepareremo, quindi, una teglia, ricoprendola con della carta da forno, e bagnandola con un filo d’olio. Sistemeremo gli involtini e, alla fine, aggiungeremo il nostro tocco finale.

Su tutti gli involtini spolvereremo una manciata di formaggio grattugiato, e un pizzico di pepe. Faremo scaldare il tutto in forno statico a 180 °C per 10-15 minuti.

Posizioneremo sulla teglia anche degli spicchi d’aglio, per profumare ancora di più la nostra ricetta. Questi involtini di zucchine buoni e leggeri con prosciutto, mozzarella e gorgonzola saranno una vera e propria delizia per il palato.

Consigliamo di servire con alcune foglioline di menta fresca.

