Uno dei pericoli maggiori per persone avanti con l’età è scivolare all’interno di casa. Si rischia davvero grosso. In casa gli spazi sono ristretti, ci sono molti spigoli appuntiti e tanti oggetti duri. La mobilità per proteggersi non è scattante ed i riflessi non sono immediati. I rischi sono davvero tanti. Tra questi c’è lo sbattere la testa, oppure il rovinare braccia o gambe.

Spesso le cadute non sono dovute ad ostacoli fisici. La causa deriva sovente da un forte senso di vertigini. Quelle possono fare, per esempio, poggiare male un piede, così si perde la stabilità. Per fortuna esistono dei metodi per diminuire questi rischi. Alcuni di questi sono molto pratici. Ad esempio, bisognerebbe indossare delle scarpe con delle suole adatte ed alzarsi sempre con calma.

Esistono poi alcuni metodi con cui la scienza ci aiuta ulteriormente. Infatti, quelle che vediamo come vertigini spesso sono l’esito di una patologia dell’orecchio interno. Non solo esercizi di ginnastica ma imparare questi semplici movimenti potrebbe prevenire vertigini e cadute e rinforzare l’equilibrio degli anziani.

Vediamo di cosa si tratta

Una causa comune delle vertigini proviene proprio dall’interno della nostra testa. La cosiddetta vertigine parossistica posizionale benigna sarebbe spiegata dallo spostamento dei cosiddetti cristalli otoconiali in un canale semicircolare. Questo causa un senso di vertigine È semplicemente il movimento della testa ad innescare questi sintomi. I farmaci per questo difficilmente possono fare qualcosa. Il trattamento che potrebbe evitare le vertigini, e quindi le cadute, sarebbe di tipo fisico. Eseguire alcune manovre potrebbe permettere a questi otoliti di riposizionarsi.

Il nome di uno di questi esercizi è Manovra di Epley. E si applica normalmente agli anziani che avvertono giramenti di testa quando si muovono. Questa manovra consiste nel girare ed inclinare la testa in modi specifici. La manovra viene eseguita dai medici la prima volta, ma i pazienti potrebbero imparare e ripeterla quando necessaria. Lo stesso è possibile per quelli che sono chiamati esercizi di Brandt-Daroff. Si tratta di alcuni movimenti da svolgere da seduto e steso finalizzati a far passare la brutta sensazione delle vertigini. Ci vogliono pochi minuti di tempo.

Non solo esercizi di ginnastica ma imparare questi semplici movimenti potrebbe prevenire vertigini e cadute e rinforzare l’equilibrio degli anziani

Ovviamente occorre parlarne con il proprio medico curante. Infatti, ogni situazione clinica è diversa. Non tutti potrebbero avere la mobilità e la facilità di occuparsene. Eppure, l’importanza del risultato potrebbe certamente valere lo sforzo di informarsi. D’altronde gli incidenti domestici rappresentano una preoccupazione costante per tutti i membri della famiglia. E, come dice un famoso detto, prevenire un problema è meglio che risolverlo. Soprattutto quando si tratta di salute delle persone.

In passato ci siamo occupati dello stesso tema suggerendo anche altri comportamenti molti utili per migliorare l’equilibrio degli anziani.