In estate la tavola si arricchisce con piatti prelibati e leggeri. La parola d’ordine è “freschezza”, senza mai rinunciare alla semplicità.

È un po’ quello che vogliamo dimostrare quest’oggi, con una portata di fine pasto davvero favolosa.

Sarà un semifreddo con pochi ingredienti che ci alletterà nelle calde e afose giornate. L’idea perfetta per concludere l’abbuffata con una nota di dolcezza dal gusto delicato.

Semifreddo alla ricotta con gocce di cioccolato

Un’idea fantastica che potrebbe far felici i più golosi è quella di realizzare un delizioso semifreddo ricotta e cioccolato.

Ci vorrà un attimo per preparare il nostro squisito lingotto, tanto che basteranno 4 ingredienti.

Il vantaggio, poi, è la possibilità di personalizzarlo arricchendolo con canditi, frutta secca o altro che ci piace.

Vediamo allora cosa ci serve, seguendo i passi indicati nella ricetta che abbiamo scovato sul web.

Questo dolce estivo buono quanto una cheesecake si prepara con 4 ingredienti, senza forno e in soli 10 minuti

Ecco gli ingredienti del semifreddo per 6 persone:

a) 500 g di ricotta;

b) 170 g di latte condensato;

c) 200 ml di panna liquida;

d) 150 g di gocce di cioccolato (più altre per decorare).

Possiamo preparare questo dolce estivo buono quanto una cheesecake, partendo dall’impasto.

In una ciotola amalgamiamo la ricotta e il latte condensato. Per sostituire quest’ultimo potremmo anche impiegare 100 g di zucchero a velo. In questo caso, però, dovremmo aggiungere anche ½ bicchierino di liquore, per evitare che il composto ghiacci nel congelatore.

Ora, in un’altra bacinella iniziamo a montare la panna. Per quest’operazione si consiglia quella fresca senza zucchero, altrimenti quella vegetale. Lavoriamola fredda del frigo, girando uniformemente con le fruste sempre nella stessa direzione.

A questo punto aggiungiamo la panna montata nella ciotola con la ricotta. Eseguiamo movimenti delicati, per evitare che smonti. Per finire uniamo le gocce di cioccolato e amalgamiamo bene il composto per l’ultima volta.

Procuriamoci uno stampo, come quello da plumcake, e rivestiamolo con della pellicola trasparente. Adagiamo il mix appena preparato e spianiamo la superficie con una spatola. Mettiamo tutto in congelatore a compattare, per almeno 3 ore.

Una volta recuperato, potremo decorare il dolce con altre gocce di cioccolato in cima e servirlo in tavola agli ospiti.

Si può conservare anche per un mese, purché lo si congeli.

