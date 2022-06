La chiusura di questa settimana potrebbe dare una spinta ribassista al titolo Enervit

Negli ultimi cinque anni il titolo Enervit non ha mai fatto meglio della media dei suoi competitors, tra i quali ricordiamo Pierrel. Si tratta, quindi, di un titolo che va affrontato con molta prudenza. Soprattutto se si pensa che la chiusura di questa settimana potrebbe dare una spinta ribassista al titolo.

Le quotazioni di questo titolo azionario hanno segnato il loro massimo storico nel novembre del 2021. Dopo di che è iniziato un movimento ribassista che è andato avanti senza convinzione per alcuni mesi. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono appoggiate al supporto in area 3,36 euro senza dare particolari indicazioni operative. La settimana in corso, invece, potrebbe avere un forte impatto sul futuro del titolo Enervit.

Come si vede dal grafico, infatti, la settimana potrebbe chiudere sotto area 3,36 euro. In questo caso potrebbero aprirsi le porte per il raggiungimento del supporto successivo in area 3,10 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 2,66 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 1,52 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,38 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale superiore a 3,62 euro. In questo caso potrebbe affermarsi lo scenario che ha come massima estensione rialzista area 5,1 euro.

Per l’investitore interessato a Enervit c’è un aspetto che non va trascurato. Gli scambi sul titolo sono molto ridotti. Basti pensare che il controvalore giornaliero è ben sotto i 10.000 euro. Inoltre esiste una probabilità di circa il 7% che una seduta di Borsa possa chiudersi senza scambi.

Il titolo Enervit (MIL:ENV) ha chiuso la giornata di contrattazione del 22 giugno al prezzo di 3,30 in ribasso del 3,23% rispetto alla seduta precedente.

