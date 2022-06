Un dolce fresco fatto in casa sa bene come prenderci per la gola e darci ristoro dal caldo intenso. Purtroppo, con la quantità smisurata di ricette presenti sul web, non si sa mai quale sia la pagina giusta su cui puntare il dito (o il cursore).

Con un po’ di attenzione, però, si può tranquillamente scovare qualche idea facile e gustosa. Se abbiamo ancora qualche ciliegia da parte, per esempio, potremmo utilizzarla per un dolce estivo delizioso.

Nel caso volessimo concentrare i nostri sforzi su un dessert veloce, potremmo seguire con piacere la ricetta di oggi. Sarà freschissimo, delizioso e paradisiaco questo semifreddo con 5 ingredienti che concluderà il pasto in bellezza. Vediamo come prepararlo e cosa ci serve nello specifico.

Una fresca sorpresa estiva

Oggi stupiremo tutti gli ospiti con la nostra ricetta per un delizioso semifreddo che si discosta da quelli già provati. Se quelli al caffè o al cioccolato ci hanno fatto impazzire, questo darà alle papille gustative quel che si meritano. Una sensazione di dolcezza e di bontà che non avevamo mai provato prima d’ora.

Tutto quello che ci servirà sarà qualche limone e poco di più. Ne uscirà un dolce perfetto da spazzolare in compagnia o da soli anche in comode monoporzioni.

Freschissimo, delizioso e paradisiaco questo semifreddo con 5 ingredienti che stupirà più di quello al caffè o al cioccolato

Ingredienti per 6 persone:

250 g di zucchero;

100 g di albumi freschi;

2 limoni;

250 ml di panna;

60 ml di acqua.

Per cominciare dovremo mettere in un pentolino acqua e zucchero. Accendiamo il fuoco e facciamo sciogliere lentamente quest’ultimo. Al termine dovremmo ottenere una soluzione color bianco o trasparente.

Proseguiamo montando bene gli albumi. Dopodiché vi aggiungiamo poco alla volta lo zucchero sciolto e mescoliamo tutto per avere una crema abbastanza liscia.

In un’altra bacinella iniziamo a montare anche la panna. Fatto questo, la amalgamiamo alla crema appena fatta e mescoliamo aiutandoci con le fruste. Subito dopo versiamo gradualmente il succo dei limoni.

Completato il composto, prepariamo lo stampo o i contenitori monoporzione in cui versarlo. A questo punto dovremo lasciarlo nel congelatore a compattare per almeno 3 ore. Finita l’attesa potremo finalmente gustarci il nostro squisito semifreddo a suon di cucchiaiate!

Lettura consigliata

Se la crema del tiramisù avanza, ecco 3 idee veloci per bicchierini e dolci al cucchiaio facili e deliziosi